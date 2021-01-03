Prof. Dr. İbrahim Öztek'e Azerbaycan'dan "Teşekkürname" - Son Dakika

Prof. Dr. İbrahim Öztek'e Azerbaycan'dan "Teşekkürname"

03.01.2021 11:55
Prof. Dr. İbrahim Öztek'e Azerbaycan'dan

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Devlet Komitesi tarafından Bakan Fuad Muradov imzalı bir "Teşekkürname" ile taltif edildi.

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Devlet Komitesi tarafından Bakan Fuad Muradov imzalı bir "Teşekkürname" ile taltif edildi.

Prof. Dr. İbrahim Öztek, Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Devlet Komitesi tarafından Bakan (Sedr) Fuad Muradov imzalı bir "Teşekkürname" ile taltif edildi. Teşekkürname'de şöyle denildi:

"Azerbaycan hakikatlerinin dünya içtimaiyyetine çattırılması ve 2020'nci ilde diaspora kuruculuğu işinde gösterdiği hususi faalliğe göre taltif edilir. Fuad Muradov Sedr."

Kırk yılı aşkın milli sporcu, Türkiye ve dünyada birçok Mücadele Sporları Federasyonları Başkanı ve Türkiye Olimpian Derneği Başkanı olarak dünya spor platformlarında yer alan Öztek, bununla birlikte Azerbaycan'da kurmuş olduğu Aydınlar Ocağı ve Türkiye Azerbaycan Dev Kardeşlik, Candaşlık ve Strateji Platformu çerçevesinde yaptığı çalışmalarla, yazdığı kitaplar, pek çok köşe yazıları, kongre, konferans sempozyum ve televizyon programlarıyla uluslararası alanda tarihi kültürel, bilimsel, sosyal ve siyasi alanlarda Türkiye'nin çıkarlarını koruyup kolladığı gibi Azerbaycan'ı ayırmamış, Azerbaycan çıkarlarını da üst seviyede korumuş ve kollamıştır.

Özellikle Karabağ ve Hocalı Soykırımı konularında Azerbaycanlı kardeşlerine çoğu kez önderlik etmiş, yazdığı kitap ve konferansları ile Türkiye, Azerbaycan ve dünyada yaptığı çalışmalarla ses getirmiş ve konuyu canlı tutmuştur.

Son Karabağ savaşında da hem sivil toplum örgütü olarak, hem de Türkiye emekli subayları ve Muharip Gazileri olarak Azerbaycan'ın yanında olduklarını moral ve motivasyonla vurgulamışlardır. - İSTANBUL

Prof. Dr. İbrahim Öztek'e Azerbaycan'dan Teşekkürname
Prof. Dr. İbrahim Öztek'e Azerbaycan'dan Teşekkürname

Azerbaycan, Aydınlar, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. İbrahim Öztek'e Azerbaycan'dan 'Teşekkürname' - Son Dakika


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