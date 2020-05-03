Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Üyesi ve Türkiye Olimpian Derneği Eski Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, korona virüs salgını döneminde olimpiyatta yarışacak olan sporcuların mutlaka çalışmalarını devam ettirmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye Olimpian Derneği Eski Başkanı ve TMOK Üyesi Prof. Dr. İbrahim Öztek, gelecek sene 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerine ertelenen Tokyo Olimpiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öztek, olimpiyatlara ev sahipliği yapacak olan Japonya'da tüm branşlarda çalışmaya başlandığını vurgulayarak, "Korona salgını dünyada planlı tüm organizasyonları alt üst etti. Bir kısmı iptal oldu, bir kısmı ertelendi. Bunların içinde en önemlisi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları idi. Olimpiyatlar gelecek yıl 23 Temmuz günü başlayıp, 8 Ağustos günü bitecek şekilde ertelendi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Japonya devlet yönetimi bu tarih üzerinde birleştiler. Olimpiyat oyunları düzenleyen ülkeler madalyada birçok ülkeden daha şanslıdır. Ev sahibi olmanın avantajı büyüktür. Fakat görülüyor ki, Japonlar hiçbir şeyi şansa ve sempatiye bırakmak istemiyorlar. Tüm spor dallarında hızlı bir tempo ile çalışmalarını başlatmış bulunuyorlar. Gelişmiş ülkelerin büyük bir kısmı korona virüs etkisi altında olup, spor veya diğer birçok etkinliği düşünemeyecek durumdadır. Japonya'da da günde yüzden fala ölümün olduğu günler yaşandı ve Nisan başından itibaren bu ülkede de OHAL ilan edildi" şeklinde konuştu.



"Çalışamayacak ülkelerin madalya şansı azalacaktır"



Japonya'da olimpiyat hazırlıklarını sürdüren judocuların korona virüs önlemlerini çok sıkı uygulayarak antrenmanlar gerçekleştirdiğini söyleyen İbrahim Öztek, "Japonlar, virüs enfeksiyonuna karşı sıkı korunma önlemleri alarak, özellikle olimpik sportif hazırlık çalışmalarını sürdürmektedir. Judo sporcuları çok geniş salonlarda, maske takarak, aralarında belirli bir mesafe bırakarak, kondisyon ve teknik çalışmalarını tam kapasite içinde sürdürmektedirler. Çalışırken salon devamlı havalandırılmaktadır. Antrenman bitiminde sporcular hep birlikte judo minderini dezenfektan maddelerle silerek, kendilerinden sonra gelecek ekibe steril bir salon bırakmaktadırlar. Çıkışta da ellerini dezenfekte etmektedirler. Korona hastalığı uzun sürecek olursa, bu bahane ile çalışamayacak olan ülkelerin Olimpiyat oyunlarında madalya şansı azalacaktır" açıklamasını yaptı.



"Tesisler, olimpiyata hak kazanmış sporcuların hizmetine sunulmalıdır"



Prof. Dr. İbrahim Öztek, Türkiye'de bulunan spor tesislerinin olimpiyata gitmeye hak kazanan sporculara en sıkı tedbirlerle açılması gerektiğine değinerek, şu ifadelere yer verdi:



"Ülkemizde salon sporları ve açık alan spor tesisleri yeterli durumdadır. Şehirlerden veya toplumdan uzak spor oteli veya tesisleri olimpiyat oyunlarına hak kazanmış sporcuların hizmetine sunulmalıdır. Diğer sporcuların çalışması ağırdan alınabilir. Sağlıklı sporcu ve antrenörlerin yer alacağı kamplarda sporcu dışında giriş ve çıkışlar engellendiğinde hastalıksız ortam kendiliğinden oluşacaktır. Milli takım çalışmaları muhakkak sürdürülmelidir. Bireysel spor dallarında antrenörler sporcularına özel programlar vermeli ve sporcularını her yönü ile kontrol altında bulundurulmalıdır. Sporcu bir ay bile antrenmanlardan geri kalacak olursa, performansları ileri derecede bozulacağı gibi sıkletlerini muhafazada da zorlanacaklardır. Rehavete kapılırsak hazırlık çalışmaları ile elde edilen kotenjanlara yazık olacaktır. Bu salgın durumunda, sağlıklı ortamlarda, sıkı korunma önlemleri içinde çalışırsak, denk olduğumuz ülke sporcularını geride bırakacağımız ve madalya şansımızı artıracağımız bir gerçektir." - İSTANBUL