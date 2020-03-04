Prof.Dr. İhsan Kara: Günde 2 dilim mor ekmek, insülini bıraktırıyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Prof.Dr. İhsan Kara: Günde 2 dilim mor ekmek, insülini bıraktırıyor - Son Dakika

Prof.Dr. İhsan Kara: Günde 2 dilim mor ekmek, insülini bıraktırıyor

7 saat önce

TÜRKİYE'de 12 yıllık çalışma sonucu üretilen mor ekmeğin mucidi olarak kabul edilen İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Kurucusu Prof.Dr. İhsan Kara, mor ekmeği tüketen şeker hastalarının 2 hafta sonra insüline ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

Prof.Dr. İhsan Kara: Günde 2 dilim mor ekmek, insülini bıraktırıyor, System.String[]

TÜRKİYE'de 12 yıllık çalışma sonucu üretilen mor ekmeğin mucidi olarak kabul edilen İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Kurucusu Prof.Dr. İhsan Kara, mor ekmeği tüketen şeker hastalarının 2 hafta sonra insüline ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Kara, "Üretilen yerde insanların kullanımı nedeniyle duyduğumuz olumlu etkileri var. Herkesin ortak olduğu görüş şu; eğer günlük 2 dilim mor ekmek yersek 2 hafta içerisinde kullandığımız insüline gerek kalmıyor ifadelerini duyuyoruz. Bu görüş artık yerleşti, buna inandık" dedi.

Edirne'de bir firma tarafından, İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Kurucusu Prof.Dr. İhsan Kara'nın konuşmacı olarak katıldığı, 'Mor Ekmek Gerçeğinin Bilimsel Yönü' konulu konferans düzenlendi. Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konferansta konuşan Prof.Dr. İhsan Kara, mor ekmeği tüketen şeker hastalarının 2 hafta sonra insüline ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

Mor ekmeğin, toplumda var olan metabolik hastalıkların yan etkilerini azaltması ve baskı altına alınması için üretildiğini söyleyen Prof.Dr. Kara, "Ekmeğe rengini veren 'mor miks' denilen ürünün amacı, toplumda var olan metabolik hastalıkların yan etkilerini azaltmak, onlara engel olmak. Bu amaçla üretildi. Kullanılmaya 2019 yılının Nisan ayında başlandı. Hali hazırda 8 ilde sürekli üretiliyor. Üretilen yerde insanların kullanımı nedeniyle duyduğumuz olumlu etkileri var. Herkesin ortak olduğu görüş şu; eğer günlük 2 dilim mor ekmek yersek 2 hafta içerisinde kullandığımız insüline gerek kalmıyor ifadelerini duyuyoruz. Bu görüş artık yerleşti, buna inandık" dedi.

'DİYABETİN KOMPLİKASYONLARI SİLİNİYOR'

Mor ekmek tüketen, tansiyon hastası insanlardan da olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Kara, "Kullandıktan 2 ay sonra da tansiyonu yüksek olan insanlar, kullandıkları ilaçları bırakıyorlar. Yine değişik bölgelerden insanlardan öğrendiğimiz kadarıyla kan yağları, kolesterol, hiperlipidemi, hipertrigliseridler de düşüyor. Diyabetin komplikasyonları siliniyor, glisemik indeks düşüyor. Buna bağlı olarak evlerine huzur geldiğini, yatmalarının kalkmalarının daha iyi olduğunu, kol ve bacaktaki uyuşuklukların, yanmaların 3 aydan sonra azaldığını söylüyorlar. Aslında bunların ortadan kalkması için bu ürünü geliştirmedik ama böyle sonuçları duymak da keyiflendiriyor" diye konuştu.


İstanbul Üniversitesi, Edirne, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:24 Kaynak: DHA
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