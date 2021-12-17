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Prof. Dr. İlber Ortaylı "2. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Prof. Dr. İlber Ortaylı "2. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu"nda konuştu Açıklaması

17.12.2021 13:33
Prof. Dr. İlber Ortaylı "2. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu"nda konuştu Açıklaması

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bulgaristan'dan göçle gelenler Türklerin ziraat ve sanayide Türkiye'ye büyük katkıları olduğunu söyledi.

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bulgaristan'dan göçle gelenler Türklerin ziraat ve sanayide Türkiye'ye büyük katkıları olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ortaylı, Trakya Üniversitesi (TÜ) Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMER) tarafından çevrim içi düzenlenen "2. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu"nda, Edirne ve Balkanlar'ın Osmanlı'dan bugüne önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'nin Avrupa'ya yönelik ticari ve askeri seferler için bir merkez teşkil ettiğini, kentin eski Rumeli'nin merkezi konumunda olduğunu belirten Ortaylı, "Biz Edirne'de sadece mazideki imparatorluğun havasını değil, bütün Balkanlar'ın medeni havasını yaşıyoruz." dedi.

Ortaylı, Osmanlı'nın ilk yerleştiği ve dirildiği yer Balkanlar'ın Türk tarihinde farklı bir yere sahip olduğuna dikkati çekti.

Balkanlar'dan mübadele ve göç hareketleriyle Türkiye'ye gelen Türklerin ülkenin kalkınması ve gelişmesine katkılarını aktaran Ortaylı, "1. Dünya Savaşı sonrası Türkiye ve Yunanistan arasındaki mübadeleyle Anadolu'dakiler Yunanistan'a, Yunanistan'dakiler Anadolu'ya gelmiştir. Mübadele ve göç, sıkıntılarının yanında hiç şüphesiz başka kültürlerin bir araya gelmesinde de rol oynamıştır. Bulgaristan'dan gelen Türkler, yani Tuna boyu Türkleri memleketimize yeni bir hava getirdiler. Ziraat ve sanayide bunu gördük. Aynı zamanda Türklerin oradaki varlığı da çok iyi hissedilmektedir." ifadelerini kullandı.

Sempozyum, bildirilerin sunumuyla devam etti.

İlber Ortaylı, Bulgaristan, Osmanlı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. İlber Ortaylı '2. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. İlber Ortaylı "2. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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