Prof. Dr. İlber Ortaylı Bilecik'e Geliyor

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin düzenlediği Kariyer Günleri'ne katılmak için 12 Nisan 2019 tarihinde Bilecik'e gelecek.

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin düzenlediği Kariyer Günleri'ne katılmak için 12 Nisan 2019 tarihinde Bilecik'e gelecek.



Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak olan Ortaylı, 'Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş Dönemi' konulu bir konferans verecek. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi mezun öğrenciler ve Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından organize edilen konferans saat 15.30'da başlayacak. - BİLECİK

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