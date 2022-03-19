Prof. Dr. İlber Ortaylı: Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır - Son Dakika
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Prof. Dr. İlber Ortaylı: Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır

19.03.2022 09:43

Bahçelievler Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 'Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi düzenledi.

Bahçelievler Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 'Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi düzenledi. Moderatörlüğünü Pelin Çift'in yaptığı programa, Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu. Ortaylı, söyleşide yaptığı konuşmada, "Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır. Çanakkale Savaşı'nın bizim için en önemli yanı ise yeni Türkiye'nin bir başlangıcı olmasıdır" dedi.

Çanakkale'den Kurtuluş'a sergisinin açılışıyla başlayan etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

'TEK VUCÜT OLMAMIZ GEREKİYOR'

Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşi programında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Bahçelievler Belediyesi olarak her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanındayız. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü. O dönemde düşmana dur demek hiç kolay değildi. Bir saniye sonra öleceğini bile bile hiç korkmadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve diğer komutanlarının emriyle saldırıya geçiyorlardı. Savaş zamanında bile düşmanlara hep iyi davranıyorlardı. Askerimiz kendi yarasına toprak basarken, düşmana mendilini veriyordu. Biz böyle bir milletin torunlarıyız. Ne kadar kendimizle övünsek azdır. Tek vücut olmamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.

'MEKTEPLER BOŞ KALDI'

Söyleşide konuşan Prof. Dr. Ortaylı, 'Çanakkale vatan müdafaasının çok dar bir hatta somutlaşmış bir biçimidir. Büyük bir cihan harbine girişin en önemli savunmasıdır. Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır. Çanakkale Savaşı'nın bizim için en önemli yanı ise yeni Türkiye'nin bir başlangıcı olmasıdır. Bu zaferin arkasında yatan olaylar var. İnsan gücünü kaybettik. Mektepler boş kaldı. Anadolu ağır zayiat verdi. Bu gibi olaylar tarihin dönüm noktalarıdır. 18 Mart bizim için çok önemli bir tarihtir' dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır

YORUMLAR
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Bahçelievler'de Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi... Söyleşiye Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu Bahçelievler'de Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi... Söyleşiye Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: 'Çanakkale zaferi milletimizin yeniden varoluş destanıdır' SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: 'Çanakkale zaferi milletimizin yeniden varoluş destanıdır'

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. İlber Ortaylı: Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır - Son Dakika


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