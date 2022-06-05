Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan gençlere "yaşlılarla ahbaplık edin" tavsiyesi Açıklaması - Son Dakika
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Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan gençlere "yaşlılarla ahbaplık edin" tavsiyesi Açıklaması

05.06.2022 17:08
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan gençlere "yaşlılarla ahbaplık edin" tavsiyesi Açıklaması

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Samsun'da katıldığı söyleşide gençlere, yaşlılarla ahbaplık etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Samsun'da katıldığı söyleşide gençlere, yaşlılarla ahbaplık etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Ortaylı, İlkadım Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen kitap fuarındaki söyleşiye katıldı.

Gençlerle deneyimlerini paylaşan ve onlara tavsiyelerde bulunan Ortaylı, farklı kültürleri ve coğrafyaları tanımaları için gençlere gezmelerini önerdi.

Gençlere, yaşlılar ile ahbaplık etmeleri tavsiyesini dile getiren Ortaylı, şunları kaydetti:

"Devamlı kendi arkadaşlarınızla takılmayın. Çünkü cahil, cahili ağırlar. Cahili de kimse ağırlamaz. Sıhhat alametidir kendi akranlarınla ahbaplık etmek. Ama gündüz geceye götürülmez. Bir kere yaşlılarla ahbaplık etmeye alışın. Sülalenizdeki, komşudaki, sokakta gördüğün ihtiyarlarla ahbaplık etmeye alışın. Onların da ihtiyacı vardır gençlerle konuşmaya. Bir ninenin çantasını taşısan ya da bir yaşlıyı karşıdan karşıya geçirsen bu ahbaplığın başı olur. Bu Batı'da çoğu zaman olmuyor. Batı'da ihtiyarlar da tuhaf oluyor. Gençlerle ahbap olmuyor. Buna Batı'da 'yalnız kalabalık' deniliyor. İnsanlar kalabalıkta yalnız kaldıklarında hasta olurlar. Kötü ruhlu olurlar. Bu herkesin kendi yaş grupları dışında ahbaplık etmesiyle önlenir. Herkes anasından babasından öğrenmez."

Gençlere, Türkçeyi iyi öğrenmelerini ve güzel konuşmalarını tavsiye eden Prof. Dr. Ortaylı, "Türkçeyi iyi öğrenmelisiniz. Bunun yanında farklı diller de öğrenmelisiniz. Mesela 15 bin kelime Fransızca öğreneceğinize 3 bin kelimeden 5 dil öğrenebilirsiniz. Bu bir usul olsun bunu mutlaka yapın. Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor. Bizim zamanımızda doğru Türkçe kullanmayanı akademisyen yapmıyorlardı." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan gençlere 'yaşlılarla ahbaplık edin' tavsiyesi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan gençlere "yaşlılarla ahbaplık edin" tavsiyesi Açıklaması - Son Dakika
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