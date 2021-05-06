Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ''Hiçbir türbede eli arkada gezilmez" dediği iddiası - Son Dakika

Twitter hesabından iddialara yönelik paylaşım yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Sağda solda kaynaksız, adım kullanılarak söylenenlere aldırış etmeyin. Böyle bir absürt açıklamam yok. Türbe işlerine karışmıyorum" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik incelemeye ilişkin tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "Hiçbir türbede eli arkada gezilmez" dediği iddiası gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen yıl Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasına bağlamasıyla ilgili başlatılan inceleme tartışmalara neden olmuştu.

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