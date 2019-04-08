Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Konferansı Ertelendi

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Konferansı Ertelendi

1 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından 12 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek olan Prof. Dr. İlber Ortaylı konferansı ileriki bir tarihe ertelendi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Konferansı Ertelendi, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından 12 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek olan Prof. Dr. İlber Ortaylı konferansı ileriki bir tarihe ertelendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, Üniversitemizin davetiyle 12 Nisan 2019 tarihinde vereceği 'Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş Dönemi' konferansı, Ortaylı'nın programındaki zorunlu değişiklik nedeniyle, ileri ki bir tarihe ertelenmiştir. Konferansın gerçekleşeceği tarih önümüzdeki günlerde duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:26 Kaynak: İHA

İlber Ortaylı, Yaşam
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