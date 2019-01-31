Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Rtük'ün Cezalandıracağı Şey, Yanlış Türkçe Kullanmaktır"

Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Rtük'ün Cezalandıracağı Şey, Yanlış Türkçe Kullanmaktır"

51 dakika önce

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkçe çok önemlidir.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkçe çok önemlidir. RTÜK'ün iletişim araçlarında cezalandıracağı şey, yanlış Türkçe kullanmak, yanlış Türkçe konuşmaktır." dedi.

Prof. Dr. Ortaylı, Burdur'un Bucak ilçesinde, Bucak Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (BEKAP) kapsamında düzenlenen seminere katıldı.

Ortaylı, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki seminerde, Türkçenin önemli bir mesele olduğunu ve doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

Üniversite öğrencilerinin Türkçeyi bozuk kullandıklarına değinen Ortaylı, "Maalesef üniversitelerimiz, liselerimiz çocuklarımıza doğru dürüst Türkçe nedir, nasıl konuşulur, Türk dilinin grameri, telaffuzu nasıldır, nasıl muhafaza edilir bunları veremiyorlar ve insanlar televizyondan, şuradan, buradan, şantözlerden edindikleri garip bir Türkçe ile konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Ortaylı, Türkçenin yanlış kullanımıyla ilgili izlenimlerini şu sözlerle aktardı:

"Bir televizyon spikeri kızcağız 'başkan' diyemiyor, 'başgan' diyor. Bunu bir spiker söylüyor. Türkçeyi ağzının arkasına atmış öyle konuşuyor. Tiyatrocular, sinemacılar, televizyon ve radyo spikerleri o dili temsil ederler. Türkiye Cumhuriyeti eğitim bakımından kendini yaralamış bir cumhuriyettir. Bunun üstünü kırmızı kalemle çizin. Eğer bugün büyük bir buhranın içine girmişsek bundan daha büyük bir problem olamaz. Nasıl çıkacağımızı bilemiyorum. Rüyalarıma giriyor. Ben her gece öğretmenler görüyorum, birtakım saçma sapan şeyler konuşuyoruz. Demek ki kafamı çok meşgul ediyorlar. Yani benim Türkiye'nin kültür buhranını, eğitim çıkmazını nasıl atlatacağına dair fazla bir fikrim yok. Bu çok önemli bir fasıl. Bunu çözemiyorum."
Türkiye'nin en sıkıntılı zamanında bile öğretmen yetiştirdiğini dile getiren Ortaylı, eski Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati Uğural'ın kurduğu eğitim enstitülerinin bu konuda başarılı olduğunu belirtti.

Ortaylı, Türkçeyi doğru kullanmanın önemine vurgu yaparak "RTÜK'ün iletişim araçlarında cezalandıracağı şey, yanlış Türkçe kullanmak, yanlış Türkçe konuşmaktır. Bu cumhuriyet üzüm, tütün, tahıl parasıyla bile zor geçindiği vakitte, dışarıya yetişmeleri için mühendis, hekim, metalurji mühendisleri yollamış." diye konuştu.

Ortaylı'ya daha sonra şehri ziyareti anısına çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:34 Kaynak: AA

Burdur, Türkiye, İlber Ortaylı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Dr. İlber Ortaylı 'Doğru Türkçe' Eleştirisi: Rüyalarıma Giriyor İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var

ABD'de 2 Ermeni Okuluna Türk Bayrağı Asıldı Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 TL'den Satışa Sunduğu Kitabının Çalıntı Olduğu İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 02:25:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Rtük'ün Cezalandıracağı Şey, Yanlış Türkçe Kullanmaktır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]