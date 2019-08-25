Prof. dr. ilber ortaylı: türkiye önemli hamleler yapmış bir ülke

AFYONKARAHİSAR'da Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin önemli hamleler yapmış bir ülke olduğunu ama öneminin çok bilinmediğini belirterek, "En önemli hamleleri tıp alanında yaptı. Bu memlekette kalp ameliyatlarındaki başarı yüzdesi Birleşik Devletler'den ve bir sürü Avrupa devletlerinden önde gelmektedir" dedi.Afyonkarahisar Valiliği tarafından Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kamil Miras Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen 'Büyük Taarruzu Bir de Bizden Dinleyin' programına konuşmacı olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Prof. Dr. Bingür Sönmez katıldı. Konferansı, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar takip etti.DIŞARIDA KALDILAROrtaylı ve Sönmez'i dinlemek için lisenin konferans salonuna akın edenler, 400 kişilik konferans salonunu tamamen doldururken, çok sayıda kişi de salona dışarıda bekledi. İlber Ortaylı içeri giremeyen dinleyicilerine üzüldüğünü söyledi. Salonun dışındaki vatandaşlarla konuştuktan sonra konferans salonuna giren Prof. Dr. Ortaylı ayakta alkışlandı.'BU BİR GÖSTERGE DEĞİLDİR'Konferansta konuşan İlber Ortaylı, Türkiye'nin önemli hamleler yapmış bir ülke olduğunu ama öneminin çok bilinmediğini kaydetti. Prof. Dr. Ortaylı, "En önemli hamleleri tıp alanında yaptı. Bu memlekette kalp ameliyatlarındaki başarı yüzdesi Birleşik Devletler'den ve bir sürü Avrupa devletlerinden önde gelmektedir. Yakın zamanlara kadar ben bile diyordum ki 'Bu Nobel verilmiyorsa Türklere başka numara var'. Yani yarım Nobel verdiler Aziz Sancar hocaya. Bu bir gösterge değildir. Türk edebiyatına da yanlış yönlendirmeler yapılıyor. Türk bilim adamlarının hakkı da verilmiyor. Ama biz en büyük haksızlığı kendi kendimize yapıyoruz. Burası çok önemli bir bölgedir. Burada zafer kazanıldığı ölçüde Türkiye'nin tekrar bizim olduğu açığa kavuşmuştur. Bunu buradan söylemek kolay. Çünkü vatan öyle bir şey ki 4 taraftan kuşatılmış. Arkamızda her zaman için yürümeye hazır kuvvetler lazım. O da bugünkü Suriye ve Irak. İngilizler ve Fransızlar orada. Bunları elden kaçırmamamız için bir fasıla verip durmamız lazım. Çok açık bir kurmay lafıdır bakarsan. Yani bakarsan Anadolu Selçuklu Devletinin sınırlarına şimdilik idare edelim diyor. Tabii ki büyük Mareşal'imiz gerçek anlamda bir dahi olduğu için 'İlk hedef Akdeniz'dir' dedi. Ege demedi. Ege uydurma isimdir. Bu güne gelesiye kadar tartışmalar hazırlandı ve bugün de devam ediyor" dedi.



