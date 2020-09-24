Prof. Dr. Ilıcalı: İstanbul'da en riskli alanlarında 2 milyon 58 bin 999 kişi yaşıyor" - Son Dakika

Prof. Dr. Ilıcalı: İstanbul'da en riskli alanlarında 2 milyon 58 bin 999 kişi yaşıyor"

Prof. Dr. Ilıcalı: İstanbul'da en riskli alanlarında 2 milyon 58 bin 999 kişi yaşıyor" Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı : "İstanbul'daki riskli yapı sayısı Türkiye'nin riskli yapı sayısının yaklaşık yüzde 10'u kadar" "Olası bir 7.

Prof. Dr. Ilıcalı: İstanbul'da en riskli alanlarında 2 milyon 58 bin 999 kişi yaşıyor"

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı :

"İstanbul'daki riskli yapı sayısı Türkiye'nin riskli yapı sayısının yaklaşık yüzde 10'u kadar"

"Olası bir 7.5 şiddetindeki depremde İstanbul'da 640 bin hanenin barınma ihtiyacı ortaya çıkıyor"

KARABÜK - İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 22. ve 26. Dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, olası 7.5 şiddetindeki İstanbul depreminde en riskli alanlarda 2 milyon 58 bin 999 kişinin yaşadığını söyledi.

Ilıcalı, İstanbul'da 20 ve 40 yaş üstü binlerce yaşlı binanın olduğunu da kaydederek olası bir depremde ise 640 bin hanenin barınma ihtiyacının da ortaya çıkacağını ifade etti.

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen "2. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Yer Bilimleri Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu" çevrimiçi oturum ile katılan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 22. ve 26. Dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı tn "Olası İstanbul Depremine Yönelik Yeni Arazi Kullanım Kararları ve Ulaştırma Sistemleri Değerlendirmesi" konulu sunum gerçekleştirildi.

Olası İstanbul depremiyle ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Ilıcalı, Türkiye'de nüfusun yüzde 66'ı toprakların ise yüzde 70'e yakınının deprem bölgesi içinde yer aldığını ifade ederek, "Son bir asırda 80 bin canımızı depremlerde yitirdik. Türkiye genelinde 6.7 milyon riskli bina var ve bunun 400 bini İstanbul'da. İstanbul'daki binaların yüzde 90'ı deprem yönetmeliğine uymamış. Dünya üzerinde bu kadar aktif faya karşı 2012 yılında TBMM'de çıkarılan kentsel dönüşüm yasası kapsamında İstanbul'da 66 bin binanın risk tespiti yapıldı" dedi.

Türkiye'de 6.7 milyon binanın kentsel dönüşümü hedeflendiğini de aktaran Ilıcalı, " İstanbul'daki riskli yapı sayısı Türkiye'nin riskli yapı sayısının yaklaşık yüzde 10'u kadar. Bu binalardan yaklaşık 30 binin yakılacağı tahmin ediliyor. Depremin büyüklüğüne göre ağır ve orta hasarlı olarak görülüyor. İstanbul'da olası bir depremde yüzbinlerce binada orta ve üstü hasarlar meydana gelecek. Olası bir 7.5 şiddetindeki depremde ise yaklaşık 640 bin hanenin geçici barınma ihtiyacı da ortaya çıkacak. Örneğin Avcılar'da 35 bin, Esentyurt'ta 67 bin 410, Kadıköyde 17 bin gibi. İstanbul'da çok sayıda yaşlı bina var. Mesela Bahçelievler'in yüzde 83'ü, Bayrampaşa'nın yüzde 91'i, Beykoz'un üçte ikisi, Güngören'in yüzde 90'ı, Adalar'ın yarıdan fazlası 20 ve 40 yaş üstü yaşlı bina. 7.5 depreminde çok ağır hasar alacak bina ortalama 13 bin 493, ağır hasarda 34 bin 345, orta hasarda ise toplam 146 bin 522 bina yıkılması bekleniyor. Yapılan araştırma ve değerlendirmelerde İstanbul'un en riskli alanlarında 2 milyon 58 bin 999 kişi yaşıyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, sunumunda olası bir depremde ulaşım ve alt yapının da nasıl yönetileceği konusunda hazırlanan çalışmaları da grafikler halinde anlattı.

Prof. Dr. Ilıcalı: İstanbul'da en riskli alanlarında 2 milyon 58 bin 999 kişi yaşıyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mustafa Ilıcalı, Öğretim Üyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ilıcalı: İstanbul'da en riskli alanlarında 2 milyon 58 bin 999 kişi yaşıyor' - Son Dakika

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