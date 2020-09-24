KBÜ'de "IEACES2020 Sempozyumu" düzenlendi - Son Dakika

KBÜ'de "IEACES2020 Sempozyumu" düzenlendi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu için bina hasarı tahmin sonuçlarına göre, İstanbul'daki binaların yüzde 58'ine yakınında hasar beklenmemekte, ancak yüzde 4'ün üzerinde ağır ve çok ağır hasarlı olması gereken...

KBÜ'de

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu için bina hasarı tahmin sonuçlarına göre, İstanbul'daki binaların yüzde 58'ine yakınında hasar beklenmemekte, ancak yüzde 4'ün üzerinde ağır ve çok ağır hasarlı olması gereken bina bulunmaktadır." dedi.

Ilıcalı, Karabük Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve çevrimiçi (online) gerçekleştirilen "The 2nd International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences 2020 (IEACES2020) Sempozyumu"nda, "Olası İstanbul depremine yönelik yeni arazi kullanım kararları ve ulaştırma sistemleri değerlendirmesi" başlıklı sunumunda yaptığı konuşmada, olası depremde yüzlerce binada orta ve üstü hasar meydana geleceğini söyledi.

"Çok sayıda bina 20 ve 40 yaş üstünde"

İstanbul'da olacak depremlerle ilgili teknik bilgiler de aktaran Prof. Dr. Ilıcalı, "7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu için bina hasarı tahmin sonuçlarına göre, İstanbul'daki binaların yüzde 58'ine yakınında hasar beklenmemekte, ancak yüzde 4'ün üzerinde ağır ve çok ağır hasarlı olması gereken bina bulunmaktadır. Yüzlerce binada orta ve üstü hasar meydana gelecek. Binlerce geçici barınma ihtiyacı doğacak. Çok sayıda bina 20 ve 40 yaş üstünde." diye konuştu.

Sempozyumda, inşaat mühendisliği ve yer bilimleri ile ilgili mühendislik uygulamaları alanında en son gelişmeleri ve araştırmaları paylaşmak üzere bilim insanları, araştırmacılar, uzmanlar ve öğrenciler bir araya geldi.

Sempozyum, İstanbul, Karabük, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:52 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KBÜ'de 'IEACES2020 Sempozyumu' düzenlendi - Son Dakika

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