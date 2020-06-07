Prof. Dr. Işıksal: "Korona virüs sonrası Türkiye bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olacak" - Son Dakika

Prof. Dr. Işıksal: "Korona virüs sonrası Türkiye bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olacak"

Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Inside Arabia haber sitesine verdiği mülakatta, "Korona virüs sonrası Türkiye bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olacak" konusunu vurguladı.

Prof. Dr. Işıksal:

Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Inside Arabia haber sitesine verdiği mülakatta, "Korona virüs sonrası Türkiye bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olacak" konusunu vurguladı.


Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Işıksal'ın mülakatı Ortadoğu'nun en önemli Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı haber sitesi olan Inside Arabia'da, Editör Stasa Salaca tarafından yayımlanan "Türkiye'nin Koronavirüs Diplomasisinin Hedefleri" isimli makalede yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre Prof. Işıksal, Türkiye'nin korona virüs döneminde diplomasi atağı ve yaptığı insani yardımların oldukça ses getirdiğinin altını çizerek bunun önemli bir insani jest taşıdığını da vurguladı.


Bu hamlenin Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yeniden köprü kurmak adına yapılmış bir adım olup olmadığı ile ilgili soruya bunun bu şekilde yorumlanmasının çok doğru olmadığını, çünkü AB üyeliğinin artık Türk dış politikasının öncelikleri arasında yer almadığı şeklinde yanıt veren Prof. Dr. Işıksal, AB'nin Türkiye'ye geçmişte yaptığı haksızlık ve çifte standartların iki taraf arasındaki ilişkileri 'geri dönülemez' şekilde zedelediğini söyledi. Brexit süreci sonrası Türkiye-Birleşik Krallık yakınlaşmasının AB ile olan ilişkilerden daha önemli bir hale geldiğini savunan Prof. Dr. Işıksal, iki ülkenin Kıbrıs'ın garantörlerinden oluşu, İngiltere'de yaşayan önemli Kıbrıslı Türk ve Türk nüfusun varlığı ile iki ülkenin ortak çıkarlarının bu argümanı desteklediğini belirtti.


Türkiye'nin neden Libya'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Serrac hükümetini desteklediği yönündeki soruya, Libya'nın Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve hidrokarbon siyaseti için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak yanıt veren Prof. Dr. Işıksal, özellikle Rum Kesimi ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki saldırgan tavrının gerek uluslararası hukuk gerekse sahada durdurulması adına Türkiye-Libya antlaşmasının ve Serrac hükümetinin ayakta kalmasının önemli olduğunun altını çizdi.


Türkiye'nin Libya'ya müdahalesinin Suriye'de güç kaybına neden olduğu argümanına da katılmadığını belirten Prof. Dr. Işıksal, Suriye'nin Türkiye'nin komşusu olduğunu ve bu ülkedeki istikrarsızlığın en fazla Türkiye'yi etkilediğine dikkat çekti.


"Korona sonrası yeni dünya düzeninde Türkiye bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olacak"


Korona virüs sonrası yeni dünya düzeninde güçlü liderliğe, teknoloji altyapısına, gelişmiş sağlık hizmetlerine, enerji kaynaklarına, gıda üretimine, iyi ulaşım olanaklarına ve iletişim altyapısına sahip ülkelerin diğerlerinden daha avantajlı olacağını kaydeden Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, yeni dönemde "sahada" yer alabilecek, askeri yönden güçlü ülkelerin diplomaside de başarılı olabileceğini ve bu unsurlar göz önüne alındığında Türkiye'nin yeni dönemde bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olacağını belirtti.


Inside Arabia'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Yakın Doğu Üniversitesi vurgusu


Prof. Dr. Hüseyin Işıksal Inside Arabia'da Yakın Doğu Üniversitesi ve "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" ifadelerinin kullanılmasının da ülke ve üniversite tanıtımı açısında önemli olduğunu da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Türkiye, Yakın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 11:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Işıksal: 'Korona virüs sonrası Türkiye bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olacak' - Son Dakika

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