Prof. Dr. Işın Çelebi: Türkiye Ukraynalı bilim insanlarına kapılarını açmalı - Son Dakika
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Prof. Dr. Işın Çelebi: Türkiye Ukraynalı bilim insanlarına kapılarını açmalı

01.04.2022 14:28
Prof. Dr. Işın Çelebi: Türkiye Ukraynalı bilim insanlarına kapılarını açmalı

YÖK'ün Ukrayna'da eğitim gören Türk öğrencilere, eğitimlerine Türk üniversitelerinde devam etme fırsatı vermesi üzerine gözler, Ukraynalı bilim insanlarına çevrildi.

YÖK'ün Ukrayna'da eğitim gören Türk öğrencilere, eğitimlerine Türk üniversitelerinde devam etme fırsatı vermesi üzerine gözler, Ukraynalı bilim insanlarına çevrildi. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, Eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, Ukrayna Rusya savaşında Türkiye'nin arabulucu olarak başarılı bir tavır sergilediğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne benim bir önerim de Ukrayna'daki çok değerli 250 bilim insanın, Türkiye'ye kazandırılması yönünde aksiyon almaları olacak" dedi.

Prof. Dr. Işın Çelebi yaptığı değerlendirmede bugün dünyadaki en önemli dijital sanayi ve dijital ekonomi oyuncularının Ukraynalı olduğuna dikkat çekerek Ukrayna'da yaklaşık 250'den fazla çok önemli bilim insanı olduğunu belirtti. "Yatırım Ofisi, geçmişte Almanya'dan savaş nedeniyle kaçmak zorunda kalan bilim insanlarını nasıl Türkiye'ye getirdiyse, bu insanları da Türkiye'ye getirip üniversitelerde ve şirketlerde istihdamını sağlamalı. Bunu bir proje, bir politika haline getirmeli. Bu bilim insanları şu anda başta linkedin olmak üzere birçok kanalla ilan verip, iş arıyorlar. Bu insanlara Türkiye olarak sahip çıkmalıyız" dedi.

"UKRAYNALI BİLİM İNSANLARI, BEYİN GÜCÜMÜZE KATKI SAĞLAR"

Prof. Dr. Işın Çelebi, dijital ekonomide ve dijital endüstride dünyada bugün atılan adımların, geliştirilen projelerin bu insanlar tarafından yaratıldığına işaret ederek, Türkiye'nin bu insanları transfer etmesi gerektiğini vurguladı. Böylece Türkiye'nin çok ciddi bir beyin gücü kazanacağını söyleyen Işın Çelebi, beyin göçü kadar, beyin gücü de çok önemli. Biz de beyin gücüne Ukrayna'dan transfer edeceğimiz bu bilim insanları sayesinde katkı sağlayabiliriz. Bunda geleceğimiz için çok büyük fayda görüyorumö diye konuştu.


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Işın Çelebi, Türkiye, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Işın Çelebi: Türkiye Ukraynalı bilim insanlarına kapılarını açmalı - Son Dakika


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