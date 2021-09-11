Prof. Dr. Kadıoğlu: Taşkınlarda su seviyeleri daha yüksek olacak - Son Dakika

KARADENİZ'de lokal şiddetli yağışların yol açtığı, can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "İklim değişikliğiyle beraber derelerin taşkın yataklarında su seviyesi daha yüksek olacak. Bu nedenle su basman seviyeleri daha yüksek yapılmalı. Bazı yeni konutlarda yine sıfır giriş olduğunu görüyoruz. Burada büyük hata yapmayalım, tekrar canlarımız gitmesin" dedi.

İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kadıoğlu, sel ve heyelanların Karadeniz'in bir parçası olduğunu fakat afete dönüşmesinin son yıllarda arttığını söyledi. Kadıoğlu, "Almanya ve Hollanda'da da sel oluyor ama aynı yerde her sene sel olmuyor. Bizdeki problem, aynı yerde her sene neredeyse sel olması ve insanlara zarar vermesi, can ve mal kaybı olması. Bu da yeni yapılaşmayla ilgili bir olay. Eskiden bizim köylerde buralarda gençler ev yapacağı zaman köyün yaşlıları onlara yer gösterirmiş, 'Buradan kaya düşmez, buradan sel gelmez' diye. Şimdi böyle bir şey yok. Köylerde neresi heyelan bölgesi veya sel yatağıdır, bilinmiyor. Bu bilinmezlik içinde bir de derenin o anki durumuna bakarak derenin sanki yatağı taşkın yatağı orasıymış gibi dereyi pek adam yerine koymuyoruz ve oraya öyle bina yapıyoruz ki sanki dağın tepesine yapar gibi sıfır giriş. Bir de bodrum kat yapıyoruz" diye konuştu.