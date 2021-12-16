Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE'den Ziyaret Yeni - Son Dakika
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Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE'den Ziyaret Yeni

16.12.2021 18:15

Üniversitemizde bir etkinlik için bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Üniversitemizde bir etkinlik için bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan KESKİN de yer aldı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE, Üniversitemizde düzenlenen ve konuşmacısı olduğu etkinlik vesilesi ile Hz. Mevlana'nın çağlar aşan sesinin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde de yankı bulduğu için memnuniyetini dile getirdi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ise nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederek, "Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ilmi, yüzyılları aşan bir hoşgörü denizidir. Yeryüzündeki vicdan ve merhametten uzak her türlü hoşgörüsüzlüğün ortadan kalkması temennisiyle Hazreti Mevlana'yı rahmetle yad eder, kendisini anmaya vesile olan etkinliğimize konuşmacı olarak katıldığınız için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE'den Ziyaret Yeni - Son Dakika


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