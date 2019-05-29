Prof. Dr. Kara Çaycuma'da öğrencilere konferans verdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine gelen Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Rektör Yardımcısı Prof Dr. Seyfullah Kara, lise öğrencilerine yönelik "Hayatta başarılı olmanın koşulları" konulu konferans verdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine gelen Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Rektör Yardımcısı Prof Dr. Seyfullah Kara, lise öğrencilerine yönelik "Hayatta başarılı olmanın koşulları" konulu konferans verdi.



2018-2019 Eğitim Öğretim yılının biteceği bugünlerde Ensar Vakfı Çaycuma Şube'sinin organizasyonuyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Rektör Yardımcısı Prof Dr. Seyfullah Kara, bugün Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi 9. Sınıflar ile Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi 11. sınıf öğrencilerine yönelik "Hayatta başarılı olmanın koşulları" konulu konferans verdi. Konferansa Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam'ın yanı sıra Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi Müdürü Satılmış Erenoğlu, Müdür Yardımcısı Sezgin İnam ile sınıf öğretmenleri ve Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi Müdürü İsmail Ertop ile sınıf öğretmenleri katıldı.



BEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Rektör Yrd. Prof. Dr. Seyfullah Kara öğrencilere, 'Kararınızı vererek ne olmak istediğinizin üzerine giderseniz mutlaka başarı elde edip olmak istediğinizi gerçekleştirirsiniz' diye telkinlerde bulundu. Konferans sonunda öğrencilere iyi tatiller dileyerek vedalaştı.



Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam konferansa katılan tüm öğretmen ve öğrenciler ile Prof Dr. Seyfullah Kara' ya teşekkür ederek kendisine tablo hediye etti. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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