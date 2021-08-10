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Prof. Dr. Karaboğa: "Yapay zekanın tamamen insanın her yaptığını yapabilecek bir aşamaya geleceğini düşünmüyorum" - Son Dakika

Prof. Dr. Karaboğa: "Yapay zekanın tamamen insanın her yaptığını yapabilecek bir aşamaya geleceğini düşünmüyorum"

10.08.2021 13:06
Prof. Dr. Karaboğa:

Yapay zeka alanında ilk 100'de yer alan Türk Bilim İnsanı ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Yapay zeka alanında ilk 100'de yer alan Türk Bilim İnsanı ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Türkiye'nin kendisine ait yapay zeka alanında ilkleri üreten bir ülke olması gerektiğini söyleyerek, "Yapay zekanın tamamen insanın her yaptığını yapabilecek bir aşamaya geleceğini düşünmüyorum" dedi.

Yapay zeka alanında ilk 100'de yer alan Türk Bilim İnsanı ve ERÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, ERÜ Rektörlüğü tarafından düzenlenen tanıtım günlerinde öğrencilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Karaboğa, "Bilimi üretmek demek, size ait olan uygulamalar açısından da özgün ürünlerin üretilmesini getirir" diyerek, "Bilimde ileride olmayan, üretimde ve ekonomide de ileride olamaz. Size ait olması gerekir. Yoksa hep sonradan devşirme yöntemiyle alırsınız. Dolayısıyla bilimde ne kadar ilerideyseniz üretiminizi de ileriye taşıyabilirsiniz. Bu yüzden yapay zeka bilim sahasında da bizim ileride olmamız gerekir. şuanda dünyanın ve ülkelerin gidişatı için madem bu kadar önemli bir alan, o zaman yapay zekada da bizim ilk 10'da olmamız gerekir diye düşünüyorum. Yine de iyiyiz. Yapay zeka da ilk 17 sıradayız. Bunu yukarlara doğru çıkartmamız gerekiyor ve kendimize ait yapay zeka alanında ilkler üreten bir ülke olmamız gerekiyor ki buna dayalı olarak da ürünler çıkartabilelim" ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın insanın yaptığı her şeyi yapabilecek bir aşamaya geleceğini düşünmediğini dile getiren Prof. Dr. Karaboğa, "Tamamen insanın her yaptığını yapabilecek bir aşamaya geleceğini düşünmüyorum. Çünkü insana ait olan, Yaratıcı'nın kattığı ekstra vasıflar var. Onu var olan fiziksel bir sisteme adapte etmek bir kere benim inancıma göre çok fazla görünmüyor. Çoğu şeyi insandan yapabilir ama her şeyi değil" dedi.

Yapay zekanın savunma sanayiinde de kullanıldığının altını çizen Derviş Karaboğa, "Eğer yapay zeka üretim hattında kullanılırsa daha kaliteli ürün demektir. Dolayısıyla insanlara has ve şartlara göre olan ihtiyaçları daha doğru bir şekilde karşılamak demektir. Hem savunma hem de diğer sanayiler için gelecekle alakalı vereceğiniz kararların daha doğru olmasını ve başarınızı daha da artıracağı demektir. Savunma sanayiinde zaten şuanda kullanılıyor. Özellikle bizim milli muharip uçağımızla ilgili öze çalışan gruplar var" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Prof. Dr. Karaboğa: Yapay zekanın tamamen insanın her yaptığını yapabilecek bir aşamaya geleceğini düşünmüyorum

Öğretim Üyesi, Yapay Zeka, Bilgisayar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Karaboğa: 'Yapay zekanın tamamen insanın her yaptığını yapabilecek bir aşamaya geleceğini düşünmüyorum' - Son Dakika


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