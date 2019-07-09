Prof. Dr. Karabulut, Rektörler Toplantısına katıldı
1 saat önce
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde düzenlenen Rektörler Toplantısına katıldığı bildirildi.
Ağrı İbrahim Çeçen Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:18 Kaynak: AA
Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde düzenlenen Rektörler Toplantısına katıldığı bildirildi.
AİÇÜ'den yapılan açıklamada, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan toplantıda, "Tematik Üniversite" olgusunun işlendiği belirtili.
Üniversitelerin bölgesel kalkınmaya etkileri hakkında değerlendirmelerin yapıldığına da yer verilen açıklamada, rektörlerin Karaman'ın tarihi, kültürel ve doğal mekanları gezdiği kaydedildi.
Toplantıya, Ardahan
, Artvin
Çoruh, Batman
, Bitlis
Eren, Gümüşhane
, Hakkari
, İzmir
Demokrasi, Kırklareli
, Kilis
7 Aralık
, Osmaniye Korkut Ata
ve Kırşehir
Ahi Evran Üniversiteleri rektörlerinin katıldığı belirtildi.
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