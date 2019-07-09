Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Karabulut, Rektörler Toplantısına katıldı
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Prof. Dr. Karabulut, Rektörler Toplantısına katıldı

1 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde düzenlenen Rektörler Toplantısına katıldığı bildirildi.

Prof. Dr. Karabulut, Rektörler Toplantısına katıldı, System.String[]
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde düzenlenen Rektörler Toplantısına katıldığı bildirildi.
AİÇÜ'den yapılan açıklamada, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan toplantıda, "Tematik Üniversite" olgusunun işlendiği belirtili.
Üniversitelerin bölgesel kalkınmaya etkileri hakkında değerlendirmelerin yapıldığına da yer verilen açıklamada, rektörlerin Karaman'ın tarihi, kültürel ve doğal mekanları gezdiği kaydedildi.
Toplantıya, Ardahan, Artvin Çoruh, Batman, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, İzmir Demokrasi, Kırklareli, Kilis 7 Aralık, Osmaniye Korkut Ata ve Kırşehir Ahi Evran Üniversiteleri rektörlerinin katıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:18 Kaynak: AA
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Ağrı, Güncel
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