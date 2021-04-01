Prof. Dr. Karadenizli: Koronavirüste yüzde 2 civarında yoğun bakıma girebilecek çocuklar olabiliyor - Son Dakika

Prof. Dr. Karadenizli: Koronavirüste yüzde 2 civarında yoğun bakıma girebilecek çocuklar olabiliyor

01.04.2021 12:00
Prof. Dr. Karadenizli: Koronavirüste yüzde 2 civarında yoğun bakıma girebilecek çocuklar olabiliyor, System.String[]

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Covid-19 Laboratuvarları sorumlusu Prof. Dr. Aynur Karadenizli, koronavirüsün sadece yetişkinleri etkileyen bir hastalık olmadığını belirterek, "Çocuklar da hasta oluyor ama hafif geçiriyorlar.

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Covid-19 Laboratuvarları sorumlusu Prof. Dr. Aynur Karadenizli, koronavirüsün sadece yetişkinleri etkileyen bir hastalık olmadığını belirterek, "Çocuklar da hasta oluyor ama hafif geçiriyorlar. Fakat bunların yüzde 100'ü hafif geçiriyor diye bir durum yok. Yaklaşık yüzde 2 civarında yoğun bakıma girebilecek çocuklar olabiliyor. Bunlar içerisinde de yüzde 0,9 oranında maalesef kaybettiğimiz çocuklarımız olabiliyor. Bu bir risktir. Covid-19 sadece yetişkinlerin hastalığı değildir" dedi.

Prof. Dr. Aynur Karadenizli, koronavirüse yakalanan her 100 çocuktan 2'sinin yoğun bakımda tedavi edildiğini söyledi. Çocuk koronavirüs hastaları ile ilgili Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmadan bahseden Prof. Dr. Karadenizli, "Çocuklarla ilgili, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hocamızın da içinde olduğu Hacettepe'de yapılan bir çalışma var. Kaç yaş grubunun tutulduğu ile ilgili çocuklar analiz edilmiş. 220 çocuk arasında 2 olguda hayatını kaybettiği şekilde bir veri var. Yani yüzde 0,9 civarında bir mortalite ile seyrediyor. Ama bu çocukların bir bölümü yoğun bakıma giren, hiperinflamatuar sendrom dediğimiz hastalığı yaşayan çocuklar. Bu hemen virüsü aldıktan sonra ortaya çıkmıyor. Yaklaşık 2-3 hafta sonra ortaya çıkıyor. Virüse karşı antikorlar oluşuyor. Vücudun savunma sistemi abartılı çalışıyor ve birçok organı tutan bir tablo ortaya çıkıyor. Akciğeri, kalbi, böbrekleri, cildi tutması, döküntüler ile seyretmesi, elde, ayakta şişlikler, ödem olması gibi belirtiler ile sistemik, yaygın bir tutulum söz konusu oluyor. Kardiyak problemler olması nedeniyle hastalığı geçirdikten 2-3 hafta sonra çocuk kardiyoloji bölümüne gitmek zorunda kalıyor hastalar. Kalp tutulumları ile ilgili laboratuvar bulguları artıyor, genel durumu kötüleşiyor. Hatta yoğun bakıma girebiliyor" dedi.

'MUTASYONLARLA ALAKALI OLUP OLMADIĞIYLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YOK' Yurt dışında yapılan çalışmalarda çocuklarda yüzde 0,9 ölüm oranı takip edildiğini belirten Prof. Dr. Karadenizli, "Yurtdışından da bir örnek vermek isterim. 171 çocuk vakası araştırılmış. Bunların üçünün yoğun bakımda uzun süre kaldığı ve birinin kaybedildiği şeklinde bir sonuç var. Yani 200'de bir ya da yüzde 0,5 ile 0,9 arasında değişen bir şekilde ölüm oranıyla karşılaşıyoruz. Bunun tam olarak mutasyonlarla alakalı olup olmadığıyla ilgili bir çalışma yok ama olmadığını düşünüyoruz. Nedeni belli değil bu tablonun ama ağır bir tablodur. Yetişkinlerdeki solunum problemi ya da akciğer yetersizliği tablosuna göre biraz daha sistemik, daha yaygın, çocukları çok etkileyen bir tablo olabilir. Bizde Kocaeli Üniversitesi'nde şu an bu şekilde yatan çocuk sayısında azalma var. Fakat yaklaşık 2 ay öncesinde yaklaşık 50-60 vaka takip ettik. Herhangi bir kaybettiğimiz hastamız olmadı. Bu sevindirici ama çocuklara yaygın steroid, intravenöz immünglobulin gibi ağır tedaviler de verildi" diye konuştu. 'COVİD-19 SADECE YETİŞKİNLERİN HASTALIĞI DEĞİLDİR'

Koronavirüsün sadece yetişkinleri etkileyen bir hastalık olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Karadenizli, "Çocuklar da enfekte oluyorlar. Çocuklar da hasta oluyor ama hafif geçiriyorlar. Fakat bunların yüzde 100'ü hafif geçiriyor diye bir durum yok. Yaklaşık yüzde 2 civarında yoğun bakıma girebilecek çocuklar olabiliyor. Bunlar içerisinde de yüzde 0,9 oranında maalesef kaybettiğimiz çocuklarımız olabiliyor. Bu bir risktir. Covid-19 sadece yetişkinlerin hastalığı değildir" ifadelerini kullandı.


- İzmitkocaeli
Prof. Dr. Karadenizli: Koronavirüste yüzde 2 civarında yoğun bakıma girebilecek çocuklar olabiliyor
Prof. Dr. Karadenizli: Koronavirüste yüzde 2 civarında yoğun bakıma girebilecek çocuklar olabiliyor

Hacettepe Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mehmet Ceyhan, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Karadenizli: Koronavirüste yüzde 2 civarında yoğun bakıma girebilecek çocuklar olabiliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz koronavirüse yakalandı Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz koronavirüse yakalandı Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak
Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu         
12:36
Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir         
12:11
Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı         
11:56
Elini öpüp helallik istedikleri kadını tencere seti satma bahanesiyle dolandırdılar Elini öpüp helallik istedikleri kadını tencere seti satma bahanesiyle dolandırdılar         
11:43
Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı         
11:17
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor         
11:12
Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin?         
10:47
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası         
09:22
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 13:14:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Karadenizli: Koronavirüste yüzde 2 civarında yoğun bakıma girebilecek çocuklar olabiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei