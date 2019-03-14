Prof. Dr. Karatay: "Adana Kebabı Kilo Aldırmaz"

Adana
'da kamu ve özel hastanelerle, sağlık merkezlerinin stantlarının yer aldığı, sağlıklı yaşam ürünlerinin sergilendiği "Sağlık Festivali" başladı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş
, TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, insan hayatını her türlü duygu ve düşüncenin üzerinde tutarak, hizmet sunan tüm doktorların ve sağlık personellerinin 14 Mart Tıp Bayramı
'nı kutladı.
Sağlık ihtiyaçlarının giderilmesinin, hizmetlerin etkin ve yaygın bir biçimde karşılanmasının, sosyal devlet olmanın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Son 17 yılda sağlık sektöründe gerçekleştirilen yatırımlar, sosyal devlet olmanın ve sağlıkta yaşanan değişimle dönüşümün en büyük ispatıdır. Bu zincirin son halkası ise şehir hastaneleridir. Bir yılı aşkın süredir ilimizde hizmet veren Adana Şehir Hastanemiz, hem vatandaşlarımıza hem de bölgemize sunduğu hizmetlerle, Adana'yı sağlıkta Orta Doğu
'nun çekim merkezine dönüştürecek devasa bir sağlık yatırımıdır." diye konuştu.
Demirtaş, uluslararası sağlık kuruluşlarına akredite olmuş özel hastanelerin de çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürdüğünü aktararak, şöyle devam etti:
"Sağlık sektöründe Adana'mızda yapılan tüm bu yatırımlar, bugün Güney
Adana Kalkınma Programı kapsamında açılışını yaptığımız Adana Sağlık Festivali'nin bir tesadüf olmadığının da en büyük göstergesidir. Kamu ve özel böylesine bir potansiyelin festival şemsiyesi altında bir araya gelmesi, vitrine çıkması, ünlü konuklar, seminerler, sunumlar ve etkinliklerle Adana'da sağlık sektörünün konuşulması ve bunun ulusal gündeme taşınması, bizler için fevkalade mutluluk vericidir. Festivaller kenti hüviyeti kazanan Adana'mızın, sağlık festivalini de diğerleri gibi gelenekselleştirmesi, en büyük beklentimizdir."
Daha sonra Vali Demirtaş ve protokol üyeleri festivalin açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.
"Adana kebabı sağlıklıdır"
Etkinlik kapsamında söyleşiye katılan Prof. Dr. Canan Karatay
da karaciğer yağlanması konusunda katılımcılara bilgi verdi.
Adana kebabının sağlıklı olduğunu ifade eden Karatay, "Kebabın en büyük lezzeti, içerisine konulan kuyruk yağından gelir. Tüketilirse şişmanlıktan kurtulursunuz, sağlığınıza kavuşursunuz, felç tansiyon, kalp hastası olmazsınız. Ama yanında pilav, ekmek, üzerine de baklava yenmeyecek. Adana kebabının etini ve yanındaki sebzeleri bol bol yiyebilirsiniz." diye konuştu.
Trans yağların tüketilmemesi ve yasaklanması gerektiğini, bunların karaciğer yağlanmasına neden olduğunu dile getiren Karatay, tereyağı, zeytinyağı gibi doğal yağların tüketilmesi gerektiğini söyledi.
Çocuklarda bile karaciğer yağlanmasının görülmeye başlandığını vurgulayan Karatay, çocuklara gazlı içecek ve şeker verilmemesi tavsiyesinde bulundu.