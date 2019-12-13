Prof. Dr. Karatay'ın "tavuk döner" açıklamasına suç duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Karatay'ın 'tavuk döner' açıklamasına suç duyurusu - Son Dakika

Prof. Dr. Karatay'ın "tavuk döner" açıklamasına suç duyurusu

6 saat önce

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üyeleri, bir röportajında tavuk döner ve tavuk döner işi yapanlarla ilgili kullandığı ifadelerle bu piyasanın fiyatlarını etkilediğini iddia ettikleri Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Prof. Dr. Karatay'ın

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üyeleri, bir röportajında tavuk döner ve tavuk döner işi yapanlarla ilgili kullandığı ifadelerle bu piyasanın fiyatlarını etkilediğini iddia ettikleri Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ve başkan yardımcısı Ahmet Küçük ile dernek üyeleri, Prof. Dr. Karatay aleyhine hazırlanan suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

TÜRES'in şikayetçi olduğu, dernek başkanı Ramazan Bingöl'ün beyanlarının yer aldığı dilekçede, Canan Karatay'ın, bir röportajında kullandığı, "Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor." ifadeleri nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesi kapsamında, 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülen "işçi ücretleri veya besin ve malların fiyatlarını etkilemek" suçundan yargılanması talep edildi.

Adliye önünde açıklama yapan Ramazan Bingöl, besin piyasasında iyi hizmet sunulabilmesi için yıllardır mücadele ettiklerini belirterek, cebinde 5-6 lira bulunan bir insanın da sağlıklı yapılan tavuk döneri yediğini söyledi.

"Açıklamadan sonra piyasada yüzde 30 düşüş yaşanmış"

Canan Karatay'ın açıklamalarıyla piyasayı etkileyerek, bu işi yapan milyonlarca insanın ve ülkenin ekonomisiyle oynadığını savunan Bingöl, ucuz dönerin de gayet sağlıklı olabileceğini savundu. Bilgöl, Karatay'ın genelleme yaparak işini iyi yapan esnafı töhmet altında bıraktığını öne sürdü.

Bingöl, bu tür işletmeleri denetleyen devlet kurumlarının olduğunu belirterek, " Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı var. Bizim gibi STK'lar var. Ürünlerde bir sorun varsa, devlet kurumları ve STK'lar zaten gerekeni yapıyor. Denetim sürdürülüyor. Canan hanıma mı kaldı bu iş? Devlet ne iş yapıyor? O zaman işletmeleri kapatalım, Canan hanımı dinlesin herkes. Bunun bir vebali olmalı." dedi.

Derneklerinin kötü işletmecilerin peşine düştüğünü ve bu konunun takipçisi olduklarını da kaydeden Bingöl, "Canan Karatay'ın bu açıklamalarından sonra tavuk döner sektöründe yüzde 30 düşüş yaşanmış. Bu tür şikayetler aldık." ifadesini kullandı.

Canan Karatay, Karatay, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TAVUK DÖNER AÇIKLAMALARI NEDENİYLE PROF. DR. CANAN KARATAY'A SUÇ DUYURUSU
Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu!

Son Dakika Haberleri
21:14 Ankara'da hastane arşivinde yangın - Son Dakika
21:14 İzmir tire'de 29 yaşındaki genç, sokak ortasında öldürüldü - Son Dakika
21:13 Ankara'da hastane arşivinde yangın - Son Dakika
21:13 TBMM'den ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na kınama (2) - Son Dakika
21:10 Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 21:17:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Karatay'ın "tavuk döner" açıklamasına suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]