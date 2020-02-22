Prof. Dr. Karlıkaya: "Elektronik sigaraya bağlı öldürücü bir akciğer hastalığı tanımlandı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Karlıkaya: 'Elektronik sigaraya bağlı öldürücü bir akciğer hastalığı tanımlandı' - Son Dakika

Prof. Dr. Karlıkaya: "Elektronik sigaraya bağlı öldürücü bir akciğer hastalığı tanımlandı"

6 saat önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Karlıkaya, elektronik ve dumansız sigaraya bağlı ölümcül bir akciğer hastalığının tanımlandığını söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Karlıkaya, elektronik ve dumansız sigaraya bağlı ölümcül bir akciğer hastalığının tanımlandığını söyledi.

Prof. Dr. Karlıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektronik sigaraların patentinin sigara şirketleri tarafından alındığını ifade etti.

İnsanların tütün ürünlerinden vazgeçmemesi için elektronik sigaraların piyasaya sürüldüğünü anlatan Karlıkaya, "Tütün endüstrisi, halk sağlığı bilinci arttıkça ve tütün kullanımına yönelik tepkiler yükseldikçe, insanları tütüne bağımlı kılmak için farklı teknikler geliştiriyor. İlk zamanlarında filtre takıldı, sonra light sigaralar çıkarıldı. Elektronik sigara da bu tekniklerden biri." dedi.

Prof. Dr. Karlıkaya, elektronik sigaraların birçok farklı zehri barındırdığını ve sağlığa zararının ölümcül boyutta olduğunu dile getirdi.

Elektronik sigaralara katılan aromaların hepsinin zehir içerdiğine işaret eden Karlıkaya, şunları kaydetti:

"Bu ürünlere formaldehit gibi başka zehirlerin de karıştığı ve bunların hiçbir güvenlik testi olmadığı tespit edildi. Yani insanlara zararsız denilemeyeceği bilinen şeyler. Dumansız ve elektronik sigarayla ilgili yakın bir zamanda Amerika'da bir salgın oldu ve 30-40 genç çocuk öldü. Binlerce kişi hastalandı. Elektronik ve dumansız sigaraya bağlı öldürücü bir akciğer hastalığı tanımlandı."

Türkiye'nin elektronik sigaranın zararlarını erken fark ettiğini dile getiren Karlıkaya, bu ürünlerin satışının uzun süre öncesinde ülkede yasaklandığını sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Karlıkaya: Elektronik sigaraya bağlı öldürücü bir akciğer hastalığı tanımlandı

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İran'da koronavirüsden 1 kişi daha öldü, salgındaki ölü sayısı 6'ya yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti Dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti Koronavirüs salgını altında tüm zamanların rekorunu getirdi

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:38:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Karlıkaya: "Elektronik sigaraya bağlı öldürücü bir akciğer hastalığı tanımlandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]