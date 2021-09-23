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Prof. Dr. Kaya'dan aşı karşıtlarına sitem - Son Dakika

Prof. Dr. Kaya'dan aşı karşıtlarına sitem

23.09.2021 10:17
Prof. Dr. Kaya'dan aşı karşıtlarına sitem, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) vakaları ülkemizde olduğu gibi Trabzon'da da giderek artıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) vakaları ülkemizde olduğu gibi Trabzon'da da giderek artıyor. Özellikle son günlerde bazı aşı karşıtları gündemdeki yerini korurken, uzmanlar aşının hayati önemi sahip olduğuna vurgu yaparak pandemiye karşı en büyük silah olduğunu ifade ettiler.

Trabzon'da vaka artışlarının sürdüğünü bu yönde hastanelerdeki doluluk oranlarının arttığını ifade eden KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, özellikle gebe ve genç yaştaki hasta sayında yoğunluk yaşandığına dikkat çekti. Kaya "Ülke genelinde vaka sayılarında geçtiğimiz haftalara göre bir artış söz konusu. İlimizde de benzer şekilde bunun oluşturduğu yoğunluk ve sorunları aktif olarak yaşıyoruz. Gördüğümüz o ki; vaka sayılarında ciddi bir artış var. Servisler neredeyse tama yakın dolulukla çalışıyor. Bazen acil servislere gelen hastalar için yer bulmakta zorluk yaşıyoruz. Yoğun bakımlar bazında da böyle. Özellikle gebe ve genç yaştaki hastalarda bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da en önde gelen sebepleri aşılamanın yapılmayışı veya eksik olarak yapılmış olması" dedi.

"AŞILAMA HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Aşılamanın hayati önemi sahip olduğu belirten Kaya, okullardaki yüz yüze eğitimde yaşanan sıkıntıları değerlendirerek, "Eğitime uzun süre ara verildi. Ülke olarak hiç istemediğimiz bir durum. Sonuçta ülkemizi yönetenler bu konuda bir takım çalışmalar ve tedbirler içerisinde eğitim sürecini yeniden başlatılmasına karar verdiler ve başladık. Bazı konularda eksiklerimiz var. Her şeyden önce okulların sınıfların fiziki koşulları, öğrenci sayılarına uygun mekanların olup olmaması uygulama bazında bir takım zorluklar getiriyor. Çocuklarımız birbirleriyle yakın temas halinde kalabiliyor. Aşılama durumları çok hayati öneme sahip" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLERİN AŞILANMA ORANI DA HENÜZ TAM MANASIYLA SAĞLANABİLMİŞ DEĞİL"

Okullarda özellikle öğretmenlerin aşılama oranlarının henüz ideal düzeyde olmadığını ifade eden Kaya, "Öğretmenlerimizde aşılama oranı henüz ideal düzeyde değil. Ki zaten öyle olsa bile bu da yetmiyor, vatandaş olarak veliler olarak bizler de aşılanmış olmalıyız. Bunları hızlı bir şekilde tamamlamamız hayati öneme sahiptir. Son dönemde ağırlık kazanan ve endişe oluşturan delta gibi bazı mutasyonlar var. Bundan sonra da farklı yeni mutasyonların gelişmesi de ihtimal dahilinde gözüküyor. Bunlar virüsün yayılım şiddeti ve hastalandırıcı özelliklerini artırabileceğinden dolayı endişe doğurmaktalar. Virüsün yayılmasına ne kadar müsamahalı davranırsak o kadar mutasyon kapasitesi artabilir bu da, istenmedik sonuçlara neden olabilir. Dolayısıyla elimizi çok hızlı tutmamız lazım. Ülke genelinde son dönemde aşılama oranları giderek daha iyi noktalara taşındı. Doğrusu bunun çok daha hızlı ve erken aşamada olmasını arzu ederdik. Bundan sonra yapılması gereken hijyen, maske, sosyal mesafe gibi temel kurallara uyumla birlikte aşılanmanın artan hızla devam etmesidir" şeklinde konuştu.

Aşı karşıtlarını eleştiren Kaya, bunlar arasında sayıları az da olsa ne yazık ki bazı sağlık çalışanlarının da bulunduğuna dikkat çekerek, "Diğer bir konuda hayretler içerisinde izlediğim, akıl mantık yoluyla izah edemediğim aşı karşıtlığı meselesi. Hiçbir bilimsel akıl mantık temeli olmayan bir durum. Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz en kısa zamanda aşılarını olsunlar. Sağlıkçılar arasında da ciddi ölüm vakaları oldu. Dolayısıyla dünya çok ciddi problemle karşı karşıya. Sebebi, oluş mekanizması ne olursa olsun bunu speküle etmenin hiçbir anlamı yok. Bu noktada bizim yapabileceğimiz yegane şey korunma tedbirleri ne ise onları hızla yerine getirmek" ifadelerini kullandı.

Delta varyantının hızla yayıldığını ve bu virüsün artık ağırlığını iyice hissetirmeye başladığını belirten Kaya, "Varyant virüslerinin özelliği hızlı yayılmaları. Artık neredeyse rutin anlamda delta varyantı ağırlığını koydu, ülkemizde. Tüm çabalarımıza rağmen ne yazık ki ölümle sonuçlanan vakalarımız da olabilmektedir. Sıkıntılı sürecin içindeyiz" dedi.

(Bekir Koca-İHA)

Prof. Dr. Kaya'dan aşı karşıtlarına sitem

Togo Cumhuriyeti, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Kaya'dan aşı karşıtlarına sitem - Son Dakika


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