Prof. Dr. Kemal Şenocak, YÖK üyeliğine seçildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) toplantısında YÖK üyeliğine seçildi. Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın rektörlük görevinden ayrılmasının ardından yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Kamil Çolak getirildi.Prof. Dr. Şenocak, 12 Nisan 2018'de vekaleten, 14 Haziran 2018'de ise asaleten rektör olarak atanmıştı.

Kaynak: DHA

Osmangazi, Güncel, Son Dakika

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