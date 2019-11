Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Yakut moderatörlüğünde; 'Milli Mücadele'de Afyonkarahisar' paneli düzenlendi.



Afyonkarahisar Rehberlik Araştırma Merkezi Konferans Salonu'ndaki panele; Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan, protokol üyeleri, halk ve öğrenciler katıldı ve panele ilgi yoğun oldu.



Milli Mücadele'nin 100. yılı münasebetiyle; Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi tarafından organize edilen panele: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Yakut, Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altıntaş ve Eskişehirli eğitimci-yazar-şair Ahmet Urfalı konuşmacı olarak katıldı. Yoğun bir ilgiyle karşılan panel, Milli Mücadele şehit ve gazilerine saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Yılmaz, 'Milli Mücadele'de Afyonkarahisar'ın Yeri' ile ilgili bir konuşma yaptı. Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan da yaptığı konuşmasında, 'Dede ve babasından dinlediği hatıraları' anlattı.



Konuşmaların ardından; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Yakut'un moderatörlüğünü yaptığı panele geçildi. Prof. Dr. Kemal Yakut, "Batılı devletlerin Türkiye'yi her dönemde bölme planları olmuştur. Ancak kararlı, gayretli ve azimli mücadelenin sonunda her teşebbüs ve her girişim püskürtülmüştür" dedi.



Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altıntaş, 'Milli Mücadele'de Afyonkarahisar' başlıklı konuşmasını yaptı. Altıntaş, "Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen şanlı mücadele sonunda devletimiz bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu topraklar, Türk tarihinin en önemli savaşına tanıklık etmiştir" dedi.



Eğitimci-şair-yazar Ahmet Urfalı, 'Milli Mücadele'de Edebiyat' konusunda yaptığı konuşmasında, "Milli Mücadele; gazi paşalarla ve gazi kalemlerin gönül ve ülkü birliğiyle doğmuştur" dedi.



Panel programı sonunda; Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından "Kahramanlık Türküleri" konseri verildi. Panel; konuşmacılara, plaket verilmesiyle son buldu. - ESKİŞEHİR