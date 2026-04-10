Prof Dr. Kerem Karabulut: Trump ve Netanyahu yok olmaya mahkumlar

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Kerem Karabulut, ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Savaşın sadece bölgesel değil küresel etkiler doğurduğunu belirten Karabulut, mevcut ateşkes sürecinin uzayabileceğini ifade ederken, tarafların stratejik olarak yeniden konumlandığını vurguladı.

“ABD VE İSRAİL BU SAVAŞTA HEDEFİNE ULAŞAMADI”

Karabulut, savaşın mevcut gidişatına ilişkin yaptığı değerlendirmede ABD ve İsrail’in beklediği sonucu elde edemediğini belirtti. “ABD ve İsrail, İran savaşında başarısız oldu” diyen Karabulut, ilerleyen süreçte ABD’nin daha fazla taviz vermek zorunda kalabileceğini ifade etti. Ateşkesin kısa vadeli bir çözüm olmadığını dile getiren Karabulut, sürecin uzayabileceğine işaret etti.

BÖLGEDE GERİLİM DEVAM EDEBİLİR UYARISI

Savaşın tamamen sona ermediğini vurgulayan Karabulut, ABD ve İsrail’in bölgedeki mezhep ve sınır çatışmalarını tetikleyebileceğini öne sürdü. İran ile Hizbullah arasındaki güçlü bağa dikkat çeken Karabulut, bu durumun bölgedeki dengeleri daha da karmaşık hale getirebileceğini ifade etti. Ayrıca Trump ve Netanyahu’nun siyasi geleceğine ilişkin “yok olmaya mahkumlar” değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL DENGELER DEĞİŞİYOR: KAZANANLAR VE KAYBEDENLER

Karabulut, savaşın küresel etkilerine de değinerek Çin ve Rusya’nın süreçten kazançlı çıktığını söyledi. ABD’nin uluslararası alandaki gücünün sorgulanmaya başladığını belirten Karabulut, ilerleyen dönemde dolara olan bağımlılığın azalabileceğini ifade etti. Savaşın devam etmesi halinde Türkiye’nin ekonomik olarak zarar görebileceğini vurgulayan Karabulut, Avrupa ülkelerinin de ABD’den uzaklaştığı bir sürece girildiğini dile getirdi.

İRAN’IN ELİ GÜÇLENDİ

İran’ın savaş öncesine kıyasla daha avantajlı bir konuma geldiğini belirten Karabulut, olası anlaşmalarda Tahran yönetiminin daha güçlü şartlar öne sürebileceğini söyledi. Sürecin yalnızca askeri değil, ekonomik ve diplomatik sonuçlar doğurduğunu ifade eden Karabulut, bölgedeki gelişmelerin uzun vadede yeni bir güç dengesi oluşturacağını sözlerine ekledi.