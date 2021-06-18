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SPOR Prof. Dr. Kılıçaslan'dan Danimarkalı Eriksen yorumu: ICD takılı hastalar profesyonel spor yapamaz - Son Dakika

SPOR Prof. Dr. Kılıçaslan'dan Danimarkalı Eriksen yorumu: ICD takılı hastalar profesyonel spor yapamaz

18.06.2021 14:58

SPOR Prof. Dr. Kılıçaslan'dan Danimarkalı Eriksen yorumu: ICD takılı hastalar profesyonel spor yapamazEşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA) - Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, "Vücudunda ICD olan profesyonel bir sporcunun kariyerine devam etmesi mümkün değil" dedi.

SPOR Prof. Dr. Kılıçaslan'dan Danimarkalı Eriksen yorumu: ICD takılı hastalar profesyonel spor yapamaz

Eşber OKAYER/ KUŞADASI, (DHA) - Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, "Vücudunda ICD olan profesyonel bir sporcunun kariyerine devam etmesi mümkün değil" dedi.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in kalbinin maç içinde aniden durup kalp masajıyla hayata döndürülmesi gündemdeki yerini korurken, Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, 29 yaşındaki sporcuya takılmasına karar verilen İmplant Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) isimli cihazla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. EURO 2020'de 12 Haziran Cumartesi günü Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçın 42'nci dakikasında Danimarkalı Christian Eriksen, bir anda kendini yere bıraktı. Bütün dünya canlı yayında şoke olurken, kalbi duran Eriksen'e ilk müdahale saha içinde yapıldı. Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazının yardımıyla yapılan kalp masajının ardından dakikalar sonra hayata döndürülen 29 yaşındaki futbolcu, futbolseverlerin endişeli gözyaşlarıyla hastaneye kaldırıldı. Danimarka Futbol Federasyonu, bilinci açılıp hastanede genel sağlık durumu iyi olan Eriksen'e bir çeşit kalp pili olan ICD takılacağını açıkladı. Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, ICD isimli cihaza ilişkin detayları DHA ile paylaştı.

"KALBİ ŞOKLAYARAK RİTMİ NORMALE ÇEVİRİR"

ICD isimli cihazın bir çeşit kalp pili olduğunu belirten Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, "ICD, ortalama 80 ile 100 gram arasında değişen bir ağırlığa sahiptir. Genellikle sol göğsün ön yüzüne ve derinin 3-4 santimetre altına yerleştirilir. En önemli görevi ritim bozukluğu olan hastada kalp durması yaşandığı taktirde aynı bir doktorun dışarıdan yaptığı gibi içerden kalbi şoklayarak ritmi normale çevirmektir. ICD, ritim bozukluğunu çok kısa sürede belirlerler. Duran bir kalbi ortalama 15-20 saniye içerisinde yeniden çalıştırır. Aslında bu cihaz, acil servislerde kullanılan ve göğüs duvarına konularak şok veren cihazların vücut içerisine yerleştirilen minyatürüdür" dedi.

"HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEZ"

Kalp yetersizliği, ölümcül ritim bozuklukları, doğuştan gelen kalp büyümeleri ve kalp bozukluklarının ICD cihazı gerektiren hastalıklar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, "Eğer hastada kalp durması, damar tıkanıklığı gibi tedavi edilebilir bir nedenden kaynaklanıyorsa ICD takmaya ihtiyaç duymayız. Ancak Danimarkalı futbolcu Eriksen örneğinde olduğu gibi belirli ve düzeltilebilir bir nedeni yoksa doktor olarak ICD kullanmaya ihtiyaç duyarız. Çünkü ileride aynı durumun tekrarlanma olasılığı çok yüksektir. ICD, hastaların normal hayatını kesinlikle olumsuz yönde etkilemez" diye konuştu.

"FUTBOL KARİYERİ BİTEBİLİR"

Vücudunda ICD olan profesyonel bir sporcunun kariyerine devam etmesinin mümkün olmadığını kaydeden Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan sözlerini şöyle tamamladı: "Rekabetin olduğu sporlarda kalp ritmi bozukluklarının tekrarlanma oranı çok daha fazladır. ICD, kalp durmasını engelleyen bir cihaz değil, aksine duran kalbe elektroşok vererek yeniden çalışmasını sağlayan bir cihazdır. Her ne sebeple olursa olsun insan hayatını tehlikeye sokacak bir spor aktivitesini yapmamak gerekir. Ayrıca doktorlar olarak biz profesyonel spor kulüplerinin sporcularını her yıl düzenli olarak kalp kontrolünden geçirmesini tavsiye ediyoruz."

SPOR Prof. Dr. Kılıçaslan'dan Danimarkalı Eriksen yorumu: ICD takılı hastalar profesyonel spor yapamaz
SPOR Prof. Dr. Kılıçaslan'dan Danimarkalı Eriksen yorumu: ICD takılı hastalar profesyonel spor yapamaz
SPOR Prof. Dr. Kılıçaslan'dan Danimarkalı Eriksen yorumu: ICD takılı hastalar profesyonel spor yapamaz
SPOR Prof. Dr. Kılıçaslan'dan Danimarkalı Eriksen yorumu: ICD takılı hastalar profesyonel spor yapamaz
SPOR Prof. Dr. Kılıçaslan'dan Danimarkalı Eriksen yorumu: ICD takılı hastalar profesyonel spor yapamaz
SPOR Prof. Dr. Kılıçaslan'dan Danimarkalı Eriksen yorumu: ICD takılı hastalar profesyonel spor yapamaz
SPOR Prof. Dr. Kılıçaslan'dan Danimarkalı Eriksen yorumu: ICD takılı hastalar profesyonel spor yapamaz

Danimarka, Futbol, Kalp, DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Prof. Dr. Kılıçaslan'dan Danimarkalı Eriksen yorumu: ICD takılı hastalar profesyonel spor yapamaz - Son Dakika Spor


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