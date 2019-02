Prof. Dr. Kılınç: Isıtılmış Tütünü Türkiye'ye Sokmaya Çalışıyorlar

İZMİR 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, son zamanlarda ortaya çıkan 'ısıtılmış tütün'ün Türkiye 'ye sokulmak istendiğini söyledi. Sigaradan daha az zararlıymış gibi gösterilen ısıtılmış tütünün başka bir tehlike olduğunu belirten Kılınç, tütün endüstrisinin bu ürünü Türkiye'ye sokmak için her türlü şeytanlığı yaptığını belirtti. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu'nun (ATABAT) düzenlediği solunum zirvesine katılmak üzere Erzurum 'a gelen 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, son zamanlarda komşu ülkelerde yayılan ve sigaradan daha az zararlı gibi gösterilen 'ısıtılmış tütün'ün Türkiye'ye sokulmak istendiğini söyledi. Prof. Dr. Oğuz Kılınç, "Ülkemize sokulmaya çalışılan başka bir tehlike. Sanki tütün ısıtılınca zararı azalıyormuş gibi algı yapıyorlar. Bu algı operasyonlarına müsade etmemek gerekiyor. Isıtılmış tütün ürününün içinde normal sigaradaki gibi zararlı maddeler, hücrelerimize zarar veren maddeler var. Allah'tan ki sayın Cumhurbaşkanı 'nın talimatıyla bunun ruhsatlandırılması ve satışı yasaklandı. Ama çevre ülkelerde var. Tütün endüstrisi dediğimiz, insanların ölümünden para kazanan endüstri, bunu bizim ülkemize sokmak için her türlü şeytanlığı yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bunun farkında. Vatandaş için başka bir bağımlılık vesilesi olacak maddenin ülkemize girmesine engel oldular" diye konuştu.Isıtılmış tütünün duman çıkarmayan bir makinede ısıtılarak kullanılan bir çeşit sigara olduğuna dikkat çeken Kılınç, "Normal sigaradan daha az zararlı gibi gösterilmeye çalışılıyor, ama içindeki zehirler sigaradan farksız. Bu zehirler her türlü hücremize zarar veren bir yapıya sahip" dedi.'SİGARA 30'UNCU KATTAN, ELEKTRONİK SİGARA 15'İNCI KATTAN ATLAMAK'Sigarayı bırakamayanların tercih ettiği elektronik sigaranın da normal sigaradan bir farkı olmadığını belirten Prof. Dr. Oğuz Kılınç, tüm zehirli maddelerin bunda da bulunduğunu bildirdi. Tütün endüstrisinin nikotin bağımlılığını devam ettirmek için elektronik sigara oyuncağını ortaya attığını ifade eden Kılınç, şunları söyledi:"Tütün endüstrisi elektronik sigarayı, sigaradan vazgeçenleri müşteri yapabilmek için üretiyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış durumda ama, internet üzerinden satışı gerçekleştiriliyor. Elektronik sigaranın normal sigaradan bir farkı yok. Sigaranın içindeki tüm zehirli maddeler, yanma ürünleri hariç elektronik sigarada da var. Bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalar gösterdi ki; sigaranın yaptığı her türlü zararı yapıyor. Ama endüstri bunu pazarlayabilmek için sigaradan daha az zararlı olduğunu söylüyor. Biz bunu şöyle tanımlıyoruz; normal sigara içmek bir binanın 30'uncu katından atlamak ise elektronik sigara içmek 15'inci katından atlamaktır. İkisinin de sonu ölüm. Bu bir zarar azaltma diye kabul edilemez. Sigarayı terk etmek için tedavi yöntemi olarak değerlendirilemez."'YENİ HEDEF SİGARA KULLANIMINI YÜZDE 20'NİN ALTINA DÜŞÜRMEK'Sağlık Bakanlığı tarafından 2008-2012 yılları arasında uygulanan dumansız hava sahası çalışmasının olumlu sonuç verdiğini, sigara kullanımının yüzde 31'lerden yüzde 27'ye düştüğünü kaydeden Kılınç, 2013 yılından sonra tütün endüstrisinin bu uygulamanın etkisini azaltmak için direnç geliştirmeye başladığını söyledi. 2018- 2023 yılları arasında uygulanmak üzere yeni bir eylem planı oluşturulduğu bilgisini veren Prof. Dr. Kılınç, "Daha çok tütün endüstrisine yönelik önlemlerin alınması kararlaştırıldı. Çok yakın zamanda torba yasalarla bu önlemler yasalaşacak. Sigara kullanımı 2010 ve 2011'deki rakamların altına düşürülebilir. Temel hedefimiz 15 yaş üstü nüfusta yüzde 20'nin altına düşürmek. Bunu yapabilmek için 2008-2012 yılları arasında neyi iyi uyguladıysak, onları güçlendirmek ve yeni tütün endüstrisinin canını yakacak önlemlerin alınması. Bunların ilki düz paket uygulaması yasalaştırıldı. Katkı maddesinin yasaklanması, sigaranın içine konan bir takım katkı maddeleri var. Bunlar içimi kolaylaştırıyor. Bunların tümünün yasaklanması ve yeni ürünler için ruhsat verilmemesi çok önemli. Tütün mamulü olarak yeni ruhsat vermemek, var olan ruhsatları tamamen iptal etmek, tütünsüz bir Türkiye vizyonu koymak çok önemli" diye konuştu.- Erzurum