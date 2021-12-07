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PROF. DR. KIRAKLI 3'ÜNCÜ DOZ AŞI YAPTIRMAYANLAR NEDENİYLE HASTANEYE BAŞVURU SAYILARINDA ARTIŞ VAR - Son Dakika

PROF. DR. KIRAKLI 3'ÜNCÜ DOZ AŞI YAPTIRMAYANLAR NEDENİYLE HASTANEYE BAŞVURU SAYILARINDA ARTIŞ VAR

07.12.2021 10:05

İZMİR'de Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Prof. Dr. Cenk Kıraklı, yoğun bakımda yatan hastaların yarısının hiç aşı olmamış, yarısının da hatırlatma dozunu olmamış kişilerden oluştuğunu söyledi.

İZMİR'de Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Prof. Dr. Cenk Kıraklı, yoğun bakımda yatan hastaların yarısının hiç aşı olmamış, yarısının da hatırlatma dozunu olmamış kişilerden oluştuğunu söyledi. 3'üncü doz aşı yaptırmayı ihmal eden kişiler nedeniyle hastaneye başvuran sayısının arttığını belirten Prof. Dr. Kıraklı İkinci dozun üzerinden 4-6 ay geçtikten sonra 3'üncü doz uygulanabilir. Bu özellikle risk grubundakiler için çok önemli dedi.

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Prof. Dr. Cenk Kıraklı, hatırlatma dozunun hastalığı önlemede ya da hafif geçirmede sağladığı etkinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Kıraklı, Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların yaklaşık yarısı hemen hemen hiç aşı olmamış kişilerden oluşuyor. Bu hastaların yaş ortalamaları oldukça genç. 18-20 yaş aralığında birçok hastamız var. Gebe hastalarımız da var. Aşı olmamış hastalarımızın yaş ortalamasının genç olması oldukça can sıkıcı. Bir diğer grup da inaktif aşı olan, 2 doz Sinovac aşısı olan hastalar. Genellikle aşılı hastalarımızın çoğu hem ileri yaşta hem de kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler. Bu gruptaki kişilerde aşılar, her zaman istenen sonucu vermiyor. Bugüne kadar 2 inaktif aşı üzerine 1 mRNA aşısı olmuş sadece tek bir hastamız oldu. Onun da genel durumu çok kötü değildi dedi.

'AŞI BULAŞMAYI YÜZDE 100 ENGELLEMİYOR'

2 doz aşı olan kişilerin diğer önlemleri ihmal ettiğini dile getiren Prof. Dr. Kıraklı, hastalığa yakalanma riskinin devam ettiğini hatırlattı. Prof. Dr. Kıraklı, Klasik aşılar hastalığa yakalanmayı önler ama pandemi dönemindeki aşıların ne yazık ki tam olarak hastalığı önleme özelliği yok. Hastalığa yakalanma riskini bir miktar azaltıyor. Hafif geçirmeyi sağlıyor ama tamamen bulaşmayı yüzde 100 engellemiyor. Aşı olduktan sonra da maske, mesafe gibi koruma önlemlerine dikkat etmek gerekiyor. Aşı olduktan sonra 'nasılsa aşılıyız' diyerek, önlemleri biraz ihmal edenler oluyor. Oysaki hastalık kapma riskleri hala devam ediyor ifadelerini kullandı.

'AŞILAR VARYANTLARA KARŞI DA ETKİLİ'

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı takvimine göre 6 ay aranın ardından 3'üncü doz aşının yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kıraklı, şunları söyledi

İkinci dozun üzerinden 4-6 ay geçtikten sonra 3'üncü doz uygulanabilir. Bu özellikle risk grubundakiler için çok önemli. Risk grubunda olmayanlar, bu süreyi biraz daha uzun tutabilir. Ama risk grubundakilerin ikinci dozdan sonra 6 ay geçmişse hatırlatma dozunu mutlaka olmaları öneriliyor. Şu anda yatan hastalarımız arasında delta varyantı var. Yeni çıkan varyant konusunda bilgimiz yok. Yeni varyantlar da ülkemize gelecektir. İlk bilgiler, bu varyantlara karşı da aşıların etkisi azalsa bile bir miktar devam ettiği yönünde. Herkesin aşı takvimini mutlaka tamamlaması lazım.

Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım, Suat Seren, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. KIRAKLI 3'ÜNCÜ DOZ AŞI YAPTIRMAYANLAR NEDENİYLE HASTANEYE BAŞVURU SAYILARINDA ARTIŞ VAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: PROF. DR. KIRAKLI 3'ÜNCÜ DOZ AŞI YAPTIRMAYANLAR NEDENİYLE HASTANEYE BAŞVURU SAYILARINDA ARTIŞ VAR - Son Dakika
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