Prof.Dr. Köksal, TÜMBİAD'a "Yeni normalleşme sürecini" anlattı - Son Dakika

Prof.Dr. Köksal, TÜMBİAD'a "Yeni normalleşme sürecini" anlattı

Yeni normalleşme sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği ve başta Türkiye olmak üzere dünyayı nelerin beklediği konusunda Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği 'ne (TÜMBİAD) önemli açıklamalar yaptı.

Prof.Dr. Köksal, TÜMBİAD'a

Yeni normalleşme sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği ve başta Türkiye olmak üzere dünyayı nelerin beklediği konusunda Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği 'ne (TÜMBİAD) önemli açıklamalar yaptı.


TÜMBİAD, Covid-19 sürecinde toplumu bilgilendirme amaçlı çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal özellikle erken alınan önlemler sayesinde Türkiye'nin bu süreci çok başarılı şekilde yürüttüğünü fakat kademeli normal hayata geçerken hala dikkatli olunması gerektiğini belirtti.


Köksal, hastalığın henüz bitmediğini belirterek, "Bu hastalık hala aramızda, o zaman biz bununla yaşamaya alışacağız. Fakat artık değişim var; bugüne kadar virüs bizi yönetti bundan sonra bizim onu yönetmemiz lazım" dedi.


Köksal, Covid-19 salgınının bitmeyeceğini, bu hastalık ile beraber yaşamayı öğreneceklerini hatırlatarak, "En azından birkaç sene yaşayacağız. Önemli olan burada bulaş zincirini kırabilmek ve vak'a sayısını olabildiğince azaltıp, hastalanan kişilerin ölüm aşamasına gelmesini engellemek. Bu hastalık ileri yaşta ağır seyrediyor. Yeni normalleşme sürecinde herkes çalışma hayatına geri dönüyor, herkesin özel aracı olmadığı için de toplu taşıma kullanım oranı artıyor. Kısıtlamalar kaldırılarak iş hayatına ve sosyal hayata dönüş 65 yaş altına açılmış olsa da hala evde 65 yaş üzeri kişilerle yaşayan birçok çalışan var. Böylelikle virüsü eve taşımak mümkün" ifadelerini kullandı.


"Klimalar ile virüs etrafa yayılabilir"


"Klima kullanımı çok önemli, hastalık damlacık enfeksiyonu şeklinde bulaşıyor" diyen Köksal, "Klimalar ile virüs etrafa yayılabilir. Ev içerisinde ve otomobilde sadece aile bireyleri birlikte ise ve bilmedikleri kişilerle birlikte değillerse kendi klimalarını kullanabilirler, fakat toplu taşıma araçları, AVM, taksi, dolmuş gibi alanlarda klima kullanımı çok tehlikeli. Toplu taşıma araçlarında pencere açma şansımız varsa pencereleri açmalı ve mümkün mertebe hava akımından faydalanmalıyız. Pencere açma durumumuz olmadığı metro gibi araçlarda ise mutlaka maskenin koruyuculuğundan yararlanmalıyız. Açık alanlar gerekli önlemler alındığı takdirde bir sıkıntı yaratmıyor. Denize, havuza girerken de insanlar doğal olarak maske takmıyor. Tatillerimizi bireyselleştirilmiş halde yapmamız gerekiyor. Tatil yerlerinde kullanılan ortak alanlarda çok dikkatli olmak lazım. Çünkü toplu alanları kullanmak zorunda olduğunuz bir tatil anlayışında ortak alan kullanımından kaçınamazsınız" diye konuştu.


"KKKA Hastalığını yönetmek bizim için bir salgın yönetim tecrübesi oldu"


Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında ilk vak'aları kendilerinin teşhis ettiğini söyleyen Köksal, "Covid-19'da olduğu gibi önceden ülkemizde görülmeyen bir hastalıktı. Hastalıkla karşılaştığımızda bilgi sahibi değildik ama salgın hastalık yönetimini öğrendik. Bu hastalıktaki deneyimlerimiz ve tedavi yaklaşımı ile dünyada otör ülke konumundayız. Nitekim ülkemizde Covid-19 vak'aları görülmeye başladığında o dönem ki tecrübelerimizden yararlandık. Türkiye'de virüs etkili olmaya başladığında hemen bir ekip oluşturup, çalışmaları başlatarak önlemlerimizi aldık. Türkiye'deki en düşük ölüm oranlarından birine sahibiz." Korona virüs grip gibi olacak, fakat Eylül- Ekim aylarında dikkatli olmalıyız. Grip mevsimi havaların serinlemeye başladığı aylarda, genellikle Eylül sonu, Ekim başı gibi başlar ve Mart ayının sonlarına kadar devam eder. Umarım o mevsimde influenza ve Covid-19 ile birlikte uğraşmak durumunda kalmayız. Bu durumdan çok endişe ediyorum. Bitti diyebilmek için tüm dünyada bu virüsün bitmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.


"Türkiye'de vak'a düşüşü başladığını dile getiren Köksal, virüs bitmese bile Türkiye virüsün azaldığı ilk ülkelerden biri olacağını vurgulayarak şu açıklamalara yer verdi: "Şu anda da bulaş oranı aynı hızda devam etse de hastalığın seyri hafifledi. Artık hastalarımızı yatırmıyor, ayakta tedavi ediyoruz; fakat testleri hala pozitif. Bu sebeple rehavete kapılmamalı ve tüm önlemlerimizi almaya devam etmeliyiz, el hijyeni, maske ve mesafeye dikkat etmeliyiz açıklamasında bulundu."


TÜMBİAD Başkanı Mehmet Hüsrev, zorlu bir pandemi sürecinin ardından 'yeni normal' hayata geri dönmeye başladıklarını ifade ederek, "Bu sürecin başından beri sağlık sistemimiz ve gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçilerimiz sayesinde mücadelemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Pek çok ülkeye kıyasla pandemi ile mücadelede başarılı olduk. Alınan tedbirler ile her geçen gün yeni vak'a sayıları düşüş gösteriyor. Bununla birlikte yeni normal hayatımıza geçerken bugüne kadar alınan ve faydası görülen tüm uyarıları dikkate almalı ve geçiş sürecinde birbirimize destek olarak ilerlemeliyiz. Genel Sekreterimiz Arif Ekşi'nin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. İftihar Köksal'a ve bu vesileyle gece gündüz durmadan çalışan tüm sağlık emekçilerine teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, tedavi görenlere acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

İftihar Köksal, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof.Dr. Köksal, TÜMBİAD'a 'Yeni normalleşme sürecini' anlattı - Son Dakika

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