Prof. Dr. Koyuncu, koronavirüsten yaşamını yitirdi - Son Dakika

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu (66), yaklaşık 1 aydır koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uluslararası boyutlarda birçok başarılı ameliyata imza atan Prof. Dr. Koyuncu, 1 ay önce koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedavisine başlanan evli, iki çocuk babası Koyuncu, doktorların müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Koyuncu'nun ölümü ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.