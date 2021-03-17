Prof. Dr. Kumanlıoğlu ebediyete uğurlandı - Son Dakika

Prof. Dr. Kumanlıoğlu ebediyete uğurlandı

17.03.2021 14:38
Prof. Dr. Kumanlıoğlu ebediyete uğurlandı, System.String[]

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi önceki dönem dekanlarından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu, uzun yıllar görev yaptığı Ege Üniversitesinden son yolculuğuna uğurlandı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi önceki dönem dekanlarından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu, uzun yıllar görev yaptığı Ege Üniversitesinden son yolculuğuna uğurlandı.

14 Mart Pazar günü evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden tıp dünyasının sevilen ismi Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu, ebediyete uğurlandı. Ege Üniversitesi Bilal Saygılı Camiinde düzenlenen cenaze törenine EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Ege Üniversitesi akademik ve idari personeli, tıp camiası, Prof. Dr. Kumanlıoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenaze töreninde bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Kamil Kumanlıoğlu Hocamızı tanıma şansına çok geç nail oldum fakat çok kısa sürede yoğun çalışma fırsatı yakaladım kendisiyle. Hocamız; insancıl yaklaşımı, mesleğine adanmışlığı ve insan ilişkilerindeki samimiyeti ve hoşgörüsüyle örnek teşkil eden bir insandı. Kamil Kumanlıoğlu hocamıza Cenab-ı Allahtan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekanı cennet makamı ali olsun. Ege Üniversitesi Camiasına, eşine ve çocuklarına baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, "Bugün çok büyük bir kayıp vesilesiyle bir aradayız. Her vefat çok büyük bir acıdır. Ancak bazı kayıplar zamansız, küçüğünden büyüğüne çok fazla sayıda kişiyi etkileyen, acısı derinden hissedilen kayıplardır. Kamil Kumanlıoğlu hocamızın da kaybı böyle bir kayıptır. İki uzmanlık alanında birçok öğrenci yetiştirmiş, birçok hasta tedavi etmiş, fakültemizin yönetiminde bulunmuş, iyiliği, mütevazılığı, çalışkanlığı, dürüstlüğü ve sakinliği ile birçok dost biriktirmiş bir hocamızdı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ailesi olarak hocamızın kaybından büyük üzüntü duyuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu, Kemalpaşa Cennet Bahçesi Mezarlığında toprağa verildi. - İZMİR

Prof. Dr. Kumanlıoğlu ebediyete uğurlandı
Prof. Dr. Kumanlıoğlu ebediyete uğurlandı
Prof. Dr. Kumanlıoğlu ebediyete uğurlandı

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Emekli, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Kumanlıoğlu ebediyete uğurlandı - Son Dakika


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