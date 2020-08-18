Prof. Dr. Kumsar: "Denizli'de beklenen büyük deprem Pamukkale Travertenleri'ne zarar verecek" - Son Dakika

Prof. Dr. Kumsar: "Denizli'de beklenen büyük deprem Pamukkale Travertenleri'ne zarar verecek"

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, Denizli'de en son gerçekleşen büyük depremin 1717 yılında meydana geldiğini belirterek, "Geçmiş dönemlerde 6'nın üzerinde 7'ye yakın deprem üreten bu fay, ova içerisinde yerleşim yerlerinde Pamukkale'de ve...

Prof. Dr. Kumsar:

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, Denizli'de en son gerçekleşen büyük depremin 1717 yılında meydana geldiğini belirterek, "Geçmiş dönemlerde 6'nın üzerinde 7'ye yakın deprem üreten bu fay, ova içerisinde yerleşim yerlerinde Pamukkale'de ve yakın yerlerde ciddi hasarlar oluşturacaktır. Beklenen büyük deprem Pamukkale Travertenleri'ne zarar verecek" dedi.

Denizli'de geçmiş dönemlerde birçok kez büyük depremlerin meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Halil Kumsar, kentte büyük bir depremin yaşanacağını öngördüklerini söyledi. İhlas Haber Ajansı muhabirlerine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kumsar, Denizli'de oluşacak depremin 6.8 veya 7,0 büyüklüğünde öngördüklerini söyledi. Geçmiş dönemlerde bölgede birçok kez büyük depremin yaşandığını belirten Prof. Dr. Kumsar, "Yaşadığımız bölgedeki antik kentlere baktığımız zaman gerek Hierapolis Antik Kenti'nde gerek Loadikya Antik Kentleri'nde bu depremin izlerini günümüzde görmek mümkün. Hierapolis Antik Kenti'ni gezen vatandaşlar buradaki Pamukkale fayının antik dönemlerde kırıldığını ve onun yüzeyde oluşan açıklık çatlaklıklarını görebilirler. Şu anda 34-35 derece sıcaklıkta çıkan termal suların çıkış yerleri de bu çatlaklardır. Dolayısıyla geçmiş dönemlerde büyük depremler ile sarsılan bölge, yine bundan sonraki dönemlerde de depremler yaşayacaktır" dedi.

"En son gerçekleşen büyük deprem 1717 yılında olmuştur"

Denizli'de en son depremin kayıtlarda olduğunu belirten Prof. Dr. Kumsar, "En son gerçekleşen büyük deprem 1717 yılında olmuştur. Bu depremin Osmanlıca bir belgesi vardır. Denizli Belediyesinin arşivinde de vardır bu belge. Osmanlıca belgesinde bir Kasım ayında Cuma günü öğlen saatlerinde meydana gelen büyük depremdir. Öğlen vaktinde meydana gelen depremde şöyle der; 'Ancak tarlada bağ, bahçede çalışanlar sağ kalabildi. Diğerleri ya ağır yaralandı ya da hayatını kaybetti' der. O zaman ki nüfus 12 bindir. Bu 12 bin kişiden yaklaşık 6 bin kişinin hayatını kaybettiği bu belgelerde vardır. Bu bizim ilimiz için çok ağır bir rakam ve bundan sonra meydana gelebilecek olan depremlerde ciddi can kayıpları yaşayabilme ihtimalimiz var" ifadelerini kullandı.

"Alüvyal zemin üzerinde olan çok sayıda bölge var"

Yapıların inşa edilmeden önce jeolojik yapı ve ayrıntılı zemin çalışmalarının yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kumsar, Marmara ve Düzce depremlerinde yanlış zemine yapılan binaların yıkıldığını söyledi. Denizli'de çok sayıda alüvyal zemin üzerine kurulmuş yapı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kumsar, "Denizli'de alüvyal zemin üzerinde olan çok sayıda bölge var. 2019 yılında Acıpayam depremini yaşadık. Acıpayam Ovası alüvyal zemin üzerindedir. 5,6 büyüklüğündeki depremde oradaki yapılarımız da yıkıldı. Oradaki yapılarımızda zayıf yapılarımızda çok ağır hasar gördü. Bununla beraber Sarayköy, Denizli için Adapazarı gibi bir zemine sahiptir. Sarayköy'deki sanayi tesislerinin çok sağlam inşa edilmesi lazım. Hatta sanayinin oraya çok gitmemesi lazım. Çünkü çok yumuşak zemin Büyük Menderes Nehri'nin alüvyalları ile dolu" diye konuştu.

"Denizli bizim beklediğimiz bu depremi yaşayacaktır"

Büyük depremlerin 300 ve ya 400 yıl süreyle kendini tekrarladığını dile getiren Prof. Dr. Kumsar, "Uzun vadede baktığımız zaman Denizli, bizim beklediğimiz bu depremi yaşayacaktır. En son 1717 yılında oldu. Bu tür depremlerin tekrarlama periyodu 300-350 yıl bazen 400 yıla yakındır. 6,8'den daha küçük olan deprem daha önce meydana gelir. 2019 yılında 6,0 büyüklüğünde Bozkurt depremini yaşadık" şeklinde konuştu.

"Pamukkale'de ve yakın yerlerde ciddi hasarlar oluşturacaktır"

Öngörülen depremin Pamukkale Travertenleri'ne zarar vereceğinin altını çizen Prof. Dr. Kumar, "Bizim öngördüğümüz deprem eğer Pamukkale fayı üzerinde meydana gelirse bu deprem 6'nın üzerinde olacaktır. Geçmiş dönemlerde 6'nın üzerinde 7'ye yakın deprem üreten bu fay, ova içerisinde yerleşim yerlerinde Pamukkale'de ve yakın yerlerde ciddi hasarlar oluşturacaktır. Böyle bir depremin yaşanması durumunda bölgenin UNESCO tarafında korunan en önemli değerlerinden olan Pamukkale'de mutlaka hasarlar olacaktır. Antik kentte yapılan kazılardan sonra ayağa kaldırılan sütunlarda devrilmeler olacaktır. Böyle dinamik etki meydana gelmesi durumunda travertenlerde düşmeler olacaktır" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale, Denizli, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Kumsar: 'Denizli'de beklenen büyük deprem Pamukkale Travertenleri'ne zarar verecek' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti 8 ilde 16 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar 10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması "pes" dedirtti İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
Fenerbahçe, Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Enner Valencia ile prensipte anlaştı Fenerbahçe, Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Enner Valencia ile prensipte anlaştı         
17:01
Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden gencin görüntüleri ortaya çıktı Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden gencin görüntüleri ortaya çıktı         
17:01
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı         
16:42
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var 4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var         
16:37
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı         
15:56
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet         
15:49
Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi         
15:32
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı         
15:29
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada         
14:58
Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı         
14:52
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü 7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü         
14:38
"Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası         
14:38
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz         
14:35
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti         
14:28
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı         
14:12
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı         
13:47
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım         
13:33
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi         
13:15
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi         
12:04
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı         
11:45
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı         
11:07
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti         
10:54
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu         
10:49
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye         
10:43
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada         
09:54
Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı         
09:35
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti         
09:17
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı         
08:59
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor         
08:57
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti         
17:40
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 00:35:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Kumsar: "Denizli'de beklenen büyük deprem Pamukkale Travertenleri'ne zarar verecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei