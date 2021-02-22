Prof.Dr. Kundakçı göreve başladı - Son Dakika

Prof.Dr. Kundakçı göreve başladı

22.02.2021 13:09
Prof.Dr. Kundakçı göreve başladı, System.String[]

İspir Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan Prof, Dr. Mutlu Kundakçı Aşkale Meslek Yüksek Okul Fakültesinde görevine başladı.

İspir Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan Prof, Dr. Mutlu Kundakçı Aşkale Meslek Yüksek Okul Fakültesinde görevine başladı.

Prof.Dr. Mutlu Kundakçı kimdir?

1977 Yılında Aşkale Ortabahçe (Cinis) Köyünde doğdu. İlkokulu Ortabahçe Köyü ve Erzurum Atatürk İlkokulu'nda, Ortaokulu Sabancı Ortaokulu'nda ve Liseyi Erzurum Lisesi'nde okudu. 1996 Yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nden 2000 Yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2001 Yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Mutlu Kundakçı, 2007 Yılında Yardımcı Doçent, 2012' de Doçent, ve 2016 Yılında Profesör oldu. 2015-2016 Yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 2016-2021 Yılları arasında İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yaptı. 2021 Yılı Şubat ayında Aşkale Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mutlu KUNDAKÇI evli olup iki çocuk babasıdır. - ERZURUM

Prof.Dr. Kundakçı göreve başladı
Prof.Dr. Kundakçı göreve başladı

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Erzurum Lisesi, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Prof.Dr. Kundakçı göreve başladı - Son Dakika


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