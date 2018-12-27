Prof. Dr. Kural: "Tv ve Diziler Gençleri Alkole Özendiriyor"
20 dakika önce
Türkiye Gezginler Kulübü Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, Türkiye'de gençlerin TV ve dizilerle uyuşturucu madde ve alkole özendirildiğine dikkat çekti.
Türkiye
Gezginler Kulübü Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural
, Türkiye'de gençlerin TV
ve dizilerle uyuşturucu madde ve alkole özendirildiğine dikkat çekti. Ordu Büyükşehir Belediyesi Aralık
ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Orhan Kural, Kültür Sanat Merkezinde Ordululara 'Bağımlılıkla Mücadele' adlı konferansı verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yeşilay
Ordu Temsilciliği ve Almanya
Sigara ile Mücadele Derneği iş birliğiyle düzenlenen konferansta madde bağımlılığı, çevreyi koruma, tüketim toplumu, israf ve vatan sevgisi konularına değinen Prof. Dr. Kural, yüze yakın ülkeyi dolaştığını dünyada bir israf sorununun olduğunu ve binlerce çocuğun açlık ve yoksulluk içinde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Orhan Kural, "Her şey bir defalık demekle başlıyor. Gençlerin ilk etapta özentiyle başladıkları maddeler zamanla bağımlılık haline dönüşüyor. Film ve dizilerde sigara ve içki ile algılar oluşturularak gençler bu maddelere özendiriliyor" dedi.
Beslenme konusunda doğal yiyecekleri öneren Prof. Dr. Kural, fastfood beslenmenin gençleri zehirlediğini anlattı. Kural gençleri sevgi, kardeşlik, paylaşım ve hayvan sevgisine önem vermesi gerektiğini sözlerine ekledi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:55 Kaynak: İHA
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