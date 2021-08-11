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PROF. DR. KURNAZ: İSTANBUL 3 ADAYA BÖLÜNECEK - Son Dakika

PROF. DR. KURNAZ: İSTANBUL 3 ADAYA BÖLÜNECEK

11.08.2021 11:34

BİRLEŞMİŞ Milletler'in en kapsamlı küresel ısınma raporunun ardından değerlendirmede bulunan Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Küresel ısınmanın sonunda dünyadaki deniz seviyesi yaklaşık olarak 70 metre yükselecek.

BİRLEŞMİŞ Milletler'in en kapsamlı küresel ısınma raporunun ardından değerlendirmede bulunan Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Küresel ısınmanın sonunda dünyadaki deniz seviyesi yaklaşık olarak 70 metre yükselecek. Deniz seviyesi 70 metre yükseldiğinde şu an bulunduğumuz mekanların çoğu sular altında kalacak" dedi. "İstanbul 3 adaya bölünecek" diyen Kurnaz, "Bu durum yakın bir zamanda olmayacak, ama biz böyle devam edersek eninde sonunda karşımıza çıkacak. Yine dünyanın neresi buzul, neresi çöl, neresi orman olduğu tamamen değişecek. Şu an Sahra Çölü dediğimiz yer 6 derece kuzeye kayacak. Bu durumdan dolayı güneyde çöl olan bölgelerin bir kısmı orman olmaya başlayacak. Trabzon, Samsun ve İstanbul gibi Türkiye'nin kuzey bölgelerinin iklimi bu yüzyılın sonunda Antalya, Adana İklimi gibi olacak" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, BM iklim raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurnaz, "BM İklim Raporu ilginç şeyler söylüyor. Raporda, önümüzdeki 100 sene içerisinde deniz seviyesinde yaklaşık 80 santim ile 1 metre arasında yükselme olacağı belirtiliyor. Tabi bu deniz seviyesindeki yükselme İstanbul'la da tehlike getirecek. Yine rapora göre deniz seviyesindeki 1 metrelik yükselmeyle Haliç'in iç kesimlerinde ve Küçükçekmece civarında deniz sorunlar yaşanabileceği söyleniyor" diye konuştu.

"İSTANBUL, İZMİR GİBİ KIYI ŞEHİRLERİNDE DENİZ SEVİYESİ ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE BİRKAÇ METRE ARTACAK"

Prof. Dr. Kurnaz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"BM İklim Raporunda, 'Batı Antartika'nın artık tam olarak ne zaman eriyeceğini tahmin edemeye biliriz' cümlesi yer alıyor. Yine bu bölgedeki buzların çok hızlı erimesi mümkün. Bu buzlar erken eriyecek olursa, İstanbul, İzmir gibi kıyı şehirlerinde deniz seviyesi çok hızlı bir şekilde birkaç metre artacak. Bu duruma vatandaş açısından bakarsak, ev alacak kişilerin deniz kenarlarını tercih etmemeleri gerekecek. Yine belediyeler yapacakları metro çıkışlarının ağzını, denize değil de karaya vermeyi tercih etmesi gerekecek."

"DENİZ SEVİYESİ ARTARSA, İSTANBUL BOĞAZI'NDA SORUNLAR YAŞANACAK"

Deniz seviyesi bir metre artacak olursa İstanbul Boğazı'nda sorunlar yaşanacağını belirten Prof. Dr. Kurnaz, "Denize kıyısı olan yerler, evlerinin önüne duvar yapmak zorunda kalacak. Yine şu anda Türkiye'nin tarım alanlarının önemli bir kısmı da bu bağlamda zarar görecek. Deniz seviyesi bir metre yükselecek olursa, deniz yüz metre içeri girecek" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL 3 TANE ADAYA BÖLÜNECEK"

Küresel ısınmayla sadece Avrupa'nın değil, dünyanın da haritasının değişeceğini söyleyen Prof. Dr. Kurnaz, "Küresel ısınmanın sonunda dünyadaki deniz seviyesi yaklaşık olarak 70 metre yükselecek. Deniz seviyesi 70 metre yükseldiğinde şu an bulunduğumuz mekanların birçoğu sular altında kalacak. İstanbul 3 tane adaya bölünecek. Bu durum yakın bir zamanda olmayacak ama biz böyle devam edersek eninde sonunda karşımıza çıkacak. Yine dünyanın neresi buzul, neresi çöl, neresi orman olduğu tamamen değişecek. Şu an Sahra Çölü dediğimiz yer 6 derece kuzeye kayacak. Bu durumdan dolayı güneyde çöl olan bölgelerin bir kısmı orman olmaya başlayacak. Trabzon, Samsun ve İstanbul gibi Türkiye'nin kuzey bölgelerinin iklimi bu yüzyılın sonunda Antalya, Adana İklimi gibi olacak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kurnaz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"İklim değişikliğiyle yangın, sel gibi olayların şiddeti, sıklığı ve görüldüğü alan genişletiyor. Yani 10 yılda bir görülen bir doğa olayı 2 yılda bir görülmeye başlıyor. ya da kuraklık 6 ay süreceğine 2 yıl sürüyor."

PROF. DR. KURNAZ: İSTANBUL 3 ADAYA BÖLÜNECEK
PROF. DR. KURNAZ: İSTANBUL 3 ADAYA BÖLÜNECEK
PROF. DR. KURNAZ: İSTANBUL 3 ADAYA BÖLÜNECEK
PROF. DR. KURNAZ: İSTANBUL 3 ADAYA BÖLÜNECEK

Birleşmiş Milletler, Levent Kurnaz, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. KURNAZ: İSTANBUL 3 ADAYA BÖLÜNECEK - Son Dakika


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