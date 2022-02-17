Üye Girişi
Prof. Dr. Kurugöl: Omicron varyantı 2 yaş altı çocuklarda ağır seyrediyor - Son Dakika

Prof. Dr. Kurugöl: Omicron varyantı 2 yaş altı çocuklarda ağır seyrediyor

17.02.2022 10:33
Prof. Dr. Kurugöl: Omicron varyantı 2 yaş altı çocuklarda ağır seyrediyor

EGE Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, 2 yaş altı çocuklarda Omicron varyantının ağır seyrettiğini söyledi.

EGE Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, 2 yaş altı çocuklarda Omicron varyantının ağır seyrettiğini söyledi. Hastanelere ağır havaleli, ishalle ya da kalp tutulumuyla seyreden çok sayıda vaka geldiğine dikkat çeken Kurugöl, "Hatta tek başına Omicron'un menenjit yaptığını ve böbrek yetmezliğine yol açtığını da gördük" dedi.

Koronavirüsü yenip, görevinin başına dönen Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, açıklamalarda bulundu. Omicron varyantının ocak ayından beri beklendiği şekilde Türkiye'de zirve yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Kurugöl, "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayılarında da çok büyük artış var. Bu hastane yatışlarına ve peşinden ölümlere de yansıdı. Önceki gün itibarıyla 309 canımızı yitirmiş bulunmaktayız. Omicron varyantı ile ilgili toplumda daha hafif hastalık yaptığına yönelik düşünce var. Delta varyantına ya göre daha az hastaneye yatışa neden oluyor ancak Omicron varyantını hafife almak çok doğru bir şey değil. Birçok bilim insanı da böyle düşünüyor. Omicron hafife alınmayacak kadar önemli. Bu söylememin birinci nedeni çok bulaşıcı olması, ikincisi hastalığı geçirmiş kişilerde tekrar enfekte olması. Eğer Covid-19 olduğunuzda Delta varyantına yakalanma oranınız yüzde 10'du. Omicron varyantında ise bu rakam yüzde 40. Yani Omicron varyantı geçiren her 10 hastadan 4'ü tekrar Omicronlu hasta olabiliyor" dedi.

Prof. Dr. Kurugöl, Omicron varyantının özellikle 65 yaş üstü kişiler ile kronoik hastalığı olanlar gruplarda sürecin ağır geçtiğini kaydetti.'YOĞUN BAKIMDA ÇOK SAYIDA ÇOCUK HASTAMIZ VAR'2 yaş altı çocuklarda Omicron varyantının ağır seyrettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kurugöl, "Delta varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte çocuk vakalarda artış görmüştük. Omicron varyantıyla çocuklardaki vakalarda çok daha artış söz konusu oldu. Şu an hastanemizde eskisine oranda çok daha fazla vakamız bulunuyor. Eskiden 2 çocuk servisi varken, 3'üncü servisi açtık. 3 servis de tamamen dolu. 4'üncü çocuk servisini de açmak durumundayız. Yine yoğun bakımda da çok sayıda çocuk hastamız var. Bu da eskiye göre çok daha fazla çocuk vaka olduğunun göstergesi. Aynı zamanda hastaneye yatışı gerektiren çocuk vaka sayısının olduğunu da gösteren bir durum" diye konuştu. Çocuklarda ortaya çıkan bulgulara değinen Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Çok sayıda havaleyle hastaneye başvuran çocuk var. Tekrar eden, kontrol edilemeyen, yoğun bakım gerektiren belki de sakatlık bırakacak şekilde ağır havaleyle gelen Covid-19'lu vakalarımız var. Yine ishalle ya da kalp tutulumuyla seyreden vakalar var. Hatta tek başına Omicron'un menenjit yaptığını ve böbrek yetmezliğine yol açtığını da gördük. Tamamen sağlıklı olan 1,5 yaşında bir çocuğumuz, Covid-19'a bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdi. Bu çocuk kronik böbrek hastası olacak. Çocuklardaki bu belirtiler Omicron'un ne kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu gösteriyor" dedi.

Prof. Dr. Kurugöl: Omicron varyantı 2 yaş altı çocuklarda ağır seyrediyor
Prof. Dr. Kurugöl: Omicron varyantı 2 yaş altı çocuklarda ağır seyrediyor
Prof. Dr. Kurugöl: Omicron varyantı 2 yaş altı çocuklarda ağır seyrediyor
YORUMLAR
500

Zafer Kurugöl, Omicron, Kurugöl, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Kurugöl: Omicron varyantı 2 yaş altı çocuklarda ağır seyrediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:42 4 aylık hamile Hazal böyle öldürülmüş: Katil belindeki kasap bıçağını önce alnına, sonra kalbine saplamış!
10:21 Sadakatsiz'de dün neler oldu? Haluk karakteri diziden çıktı
10:15 Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan müjde! Kansere ilişkin heyecan verici araştırmasını Türkiye'ye taşıyacak
10:07 İddia: Gülben Ergen'in yeni sevgilisi ünlü bir avukat!
09:27 Ehliyet sınavında çekilen kopya pes dedirtti! Maske ile düzenek kurmuşlar
09:35 Kamyon öğrenci servisine çarptı! Verilmiş sadakaları varmış
09:47 İsrail güçleri teslim olan Filistinli gence köpekle saldırdı
09:51 Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari doktorundan gelen mesajı ifşa etti
09:49 Herkes gol sandı! Hakan'ın şutu direkten döndü
09:47 Eski Özel Kuvvetler mensubu, Hablemitoğlu suikastında itirafçı oldu: Cinayet emrini rütbeli biri verdi, tetikçiyi ben götürdüm
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 10:43:54. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Kurugöl: Omicron varyantı 2 yaş altı çocuklarda ağır seyrediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement