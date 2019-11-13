Prof. Dr. Kutoğlu: Karadeniz'de faylanma varsa incelenmesi gerekiyor

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Karadeniz'deki fay hattının İstanbul'a kadar uzandığını söyleyerek, "Karadeniz üzerinde devam eden ve İstanbul üzerine doğru uzanan bir faylanmaya da dikkat çekiliyor. Bu çok önemli. İstanbul'un önüne doğru Karadeniz'de bir faylanma var ise bunun acil olarak incelenmesi gerekiyor" dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde, 12 Kasım Düzce depreminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen konferansta Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Karadeniz'deki fay hattı ve depremle birlikte oluşabilecek tsunamiye dikkat çekti. Yaptıkları deprem araştırmalarını anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, "Biz Türkiye genelinde kaymaları 1 hafta boyunca inceledik. Her gün birkaç milim de olsa Türkiye olarak bazen batıya, bazen doğuya, bazen kuzeye, bazen güneye kayıyoruz. Bu kaymalar bazen yeryüzündeki gerilimi artırır bazen azaltır. Hep Marmara Bölgesi konuşuluyor. Olası bir Marmara depreminden bahsediyoruz. Çünkü Türkiye'de deprem incelemelerinin başladığı ve kayıt edildiği 1930'lu yıllardan bu güne Kuzey Anadolu Fayı olağanüstü bir fay ve sürekli batıya doğru kırılıyor. Diğer bölgeler için bir şey söylenemiyor ama Marmara Denizi içerisinde büyük bir depremin olacağı kaçınılmaz gibi görünüyor. Herkes Marmara Bölgesi'ni konuşuyor. Ülkemizde o kadar çok faylanma var ki biz daha pek azını ortaya koyabilmiş durumdayız" dedi.

'KARADENİZ'DE İSTANBUL'A DOĞRU UZANAN BİR FAY VAR'

Karadeniz'deki fay hattında Rus bilim insanlarının yaptığı araştırmalarla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Kutoğlu, şöyle dedi:

"Hemen önümüzde Karadeniz boyunca devam eden faylanmalar var. Öyle ki Karadeniz üzerinde devam eden ve İstanbul üzerine doğru uzanan bir faylanmaya da dikkat çekiliyor. Bu çok önemli. İstanbul'un önüne doğru Karadeniz'de bir faylanma var ise bunun acil olarak incelenmesi gerekiyor. Çünkü bu bölgelerde çok büyük projelerin hayata geçirilmesi de gündemde. Bu konuda iki bilim insanının çalışması var. Bakıldığında Türkiye'de en çok etkilenecek bölge Batı Karadeniz Bölgesi olarak gözüküyor. Orta Karadeniz'e doğru bu etkinin azaldığını görüyoruz."

KARADENİZ'DE TUSUNAMİ TEHLİKESİ

Prof. Dr. Kutoğlu, Karadeniz'de depreme bağlı olarak 0.5 metre ile 1 metre arasında tsunamilerin de meydana gelebileceğini ifade etti. Karadeniz'de geçmiş yıllarda büyük depremlerin meydana geldiğini söyleyen Prof. Dr. Kutoğlu, "Geçmişe dönük bakıldığında Karadeniz'de çok sayıda büyük deprem meydana gelmiş. Kavarna'da 7 büyüklüğünde, Gürcistan'da 6.5 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş. Bunlar Kuzey Anadolu Fayı gibi sıklıkla değil bin yılda 1500 yılda bir meydana gelen depremler. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı çok çalışılmış ama Karadeniz'deki faylanmalar konusunda bir çalışma yapılmamış durumda. Bizler planlama yaparak bu olasılıkları gözden geçirmeliyiz. Deniz içerisindeki deprem küçük denizlerde tsunami yaratmayabilir. Ancak deniz içerisinde depreme dayalı heyelan olursa, o zaman 15-20 metre büyüklüğünde tsunami meydana gelebilir. Bizim bu tehditlere karşı hazır olmamız gerekiyor. Bizim araştırmacılar olarak görevimiz vatandaşlarımızı ve yetkilileri uyarmaktır" diye konuştu.