Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer: "Kovid-19 ile mücadeleye yönelik önlemler deniz ve kıyılardaki kirliliği azalttı" - Son Dakika

Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer: "Kovid-19 ile mücadeleye yönelik önlemler deniz ve kıyılardaki kirliliği azalttı"

25.01.2021 14:39
Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer:

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik önlemlerin, deniz ve kıyılardaki kirliliği azalttığını söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik önlemlerin, deniz ve kıyılardaki kirliliği azalttığını söyledi.

Avrupa Birliği Karadeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği programı kapsamında desteklenen "Sıfır Atık Stratejisi" projesi final kongresi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin (NKÜ) koordinasyonunda, çevrim içi gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Tecer, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında yapılanları anlattı.

Proje kapsamında Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu, deniz kirliliği, sahil kirliliği izleme yöntemi ve programı geliştirildiğini ifade eden Tecer, şunları kaydetti:

"Yılda 4 kez, her mevsim bir kez olmak üzere toplamda 8 kez deniz kirliliği ve sahil kirliliği izleme programı yapıldı. Çöplerin mevsimsel trendi, sınıflandırması ve kaynağı tespit edildi. Önlem için stratejiler tartışıldı. Kırklareli Kıyıköy'de 150'den fazla balıkçı ve 40'dan fazla tekne, protokol, araştırıcı, öğrenci, STK ve halkın katılımıyla balık yerine çöp avı yapıldı.

Sahile yakın deniz dibinden dalgıçlar dalarak 1 ton çöp çıkardı ve deniz kirliliğine dikkati çekti. Bu arada çalışmalar sırasında bir şeyi daha fark ettik. Kovid-19 ile mücadeleye yönelik önlemler deniz ve kıyılardaki kirliliği azalttı."

NKÜ Ekosistem Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukcu da proje kapsamında çevre bilinci konusunda öncü çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Konukcu, projenin 13 Şubat'ta sona ereceğini kaydetti.

Namık Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer: 'Kovid-19 ile mücadeleye yönelik önlemler deniz ve kıyılardaki kirliliği azalttı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu başını örtüp, Arapça konuştu FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockfeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı Yetkili firmadan "15 denizcinin kaçırıldığı gemide neden silahlı güvenlik yoktu?" sorusuna yanıt: Bayrak devletinin iznine bağlıdır Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok "Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı Ölümüne sebep olduğu adamı değil, aracını kontrol ederek olay yerinden kaçtı Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor
Başakşehir'den İrfan Can için resmi açıklama: Fenerbahçe görüşme talep etti Başakşehir'den İrfan Can için resmi açıklama: Fenerbahçe görüşme talep etti         
15:07
İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına 10 taksit imkanı İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına 10 taksit imkanı         
14:57
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
Kumarhaneye iş makinesiyle baskın yapan polis, şüphelilerden birini dondurucunun içinde buldu Kumarhaneye iş makinesiyle baskın yapan polis, şüphelilerden birini dondurucunun içinde buldu         
14:18
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı         
13:56
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu         
13:43
Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor         
13:22
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti         
12:11
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş         
11:01
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
Köye inen aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Köye inen aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 15:32:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer: "Kovid-19 ile mücadeleye yönelik önlemler deniz ve kıyılardaki kirliliği azalttı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei