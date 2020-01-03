Prof. Dr. Luiz Moutinho İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Luiz Moutinho İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde - Son Dakika Ekonomi

Prof. Dr. Luiz Moutinho İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde

6 saat önce

Dijital pazarlama, Biyo-Pazarlama ve Gelecek Araştırmaları konusunda dünyanın önde gelen akademisyenlerinden olan Prof. Dr. Luiz Moutinho İstanbul Ticaret Üniversitesitesi'nde "Yönetim ve Pazarlamada Çoklu Ölçümler" konulu bir konferans verecek.

Prof. Dr. Luiz Moutinho İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde, System.String[]

Dijital pazarlama, Biyo-Pazarlama ve Gelecek Araştırmaları konusunda dünyanın önde gelen akademisyenlerinden olan Prof. Dr. Luiz Moutinho İstanbul Ticaret Üniversitesitesi'nde "Yönetim ve Pazarlamada Çoklu Ölçümler" konulu bir konferans verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilim ve Toplum Buluşmaları'nın üçüncüsü 6 Ocak 2020 Pazartesi günü yapılacak.

Etkinlikte ABD Boston'da bulunan Suffolk Üniversitesi'nde akademik çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Luiz Moutinho "Yönetim ve Pazarlamada Yeni ve Çoklu Ölçümler" başlıklı bir konferans verecek.


Üniversitenin düzenlediği Bilim ve Toplum Buluşmaları kapsamında daha önce Nevada Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rafik Beekun ve ve Ilmenau Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Martin Löffelholz'u ağırlamıştı.

16 konferans olarak planlanan Bilim ve Toplum Buluşmaları'nda birçok alanda dünyanın en yetkin akademisyenleri öğrenciler ve alanın ilgilileri ile buluşturulacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:28 Kaynak: AA
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