TÜBİTAK'a en fazla proje sunan ve en çok projesi kabul gören üniversite konumundaki Ege Üniversitesi'ne, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın davetiyle konuk olan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye nüfus açısından hala genç ve dinamik bir ülkedir. Yeni dönemde üniversite ve sanayi iş birliğini içeren programlara desteklerimizi arttıracağız" diye konuştu.

Ar-Ge'de önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal, "2016-2017 yılları arasında Araştırma ve Geliştirme (Ar- Ge) harcamaları yüzde 5, TÜBİTAK personel istihdamı yüzde 12 arttı. Ar- ge alanında özel sektörün yatırımı da bu süreçte yükseldi. Özel sektörde en çok yatırım yüzde 12 ile imalata yapıldı. Yükseköğretim alanındaki Ar- ge çalışmalarında ise yüzde 6,30 ile sağlık alanı en önemli hareketliliğe sahip oldu. Orta teknoloji ürünlerini içeren alanında oldukça başarılıyız. Ancak, bizim hedefimiz geride kaldığımız yüksek teknoloji alanındaki çalışmaları arttırmak. Bu dönem ilk kez sadece yüksek teknoloji alanında bir çağrı ile çıktık. Bu konuda sayı olarak fazla geri dönüş ve talep aldık. Bu dönemden itibaren ileri teknoloji alanındaki gelişmeleri ve başarıları daha da ilerleteceğiz" diye konuştu.

TÜBİTAK hakkında değerlendirmeler yapan Başkan Prof. Dr. Mandal, "2018 yılında toplam 27 bin 468 projeyi destekledik. Projelere toplam 1,9 milyarlık destek aktardık. Tüm bu veriler ışığında 2019 yılında daha fazla hedef, çıktı ve etki bazlı program ve yönetim anlayışıyla ilerleyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin dinamik bir ülke olduğunu vurgulayan Başkan Prof. Dr. Mandal, "Türkiye nüfus açısından hala genç ve dinamik bir ülkedir. Yeni dönemde üniversite ve sanayi iş birliğini içeren programlara desteklerimizi arttıracağız. Ayrıca doktora öğrencilerinin sanayide istihdamını desteklemeye başladık. Artık sektörde çalışan doktora öğrencisinin maaşının yüzde 60'ını üniversite aracılığıyla biz ödeyeceğiz" diye konuştu.

Programın açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak; "Prof. Dr. Hasan Mandal hocamızın,birikim ve deneyimleri doğrultusunda hem YÖK'te yapmış olduğu hizmetleri hem deTÜBİTAK Başkanı olarakÜlkemizi bilimsel araştırmalar alanında daha iyi noktalara taşıma gayretinitakdirle izliyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır Ege Üniversitesinde Rektör olarak görev yapıyorum. Bu süreçte öğretim elemanlarımız ile tek tek bir araya geldik. Patent ve serbest buluş sahibi hocalarımızı laboratuvarlarında ayrı ayrı ziyaret ettik. Yaklaşık 3 binkişilik kaliteli öğretim elemanı kadrosuyla Ege Üniversitesi ailesi olaraktek bir hedefe kilitlendik. Hedefimiz,araştırma üniversitesi olmak. Bu hedef doğrultusunda araştırma stratejimizi,öncelikli alanları dikkate alarak yapılandırdık. Ege Üniversitesi olarak başvuruda bulunduğumuz TÜBİTAK 1000 Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Arttırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında beş alanda biz yetkiniz dedik veTÜBİTAK'ta bu alanlarda yetkin olduğumuzuyüzde 100 doğruladı.Bu alanlar;Biyoteknoloji,Enerji,Gıda Bilimleri ve Teknolojileri,Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımlarıve Kimyasal Teknolojilerdir. Araştırma stratejimizin diğer bir dayanak noktası, araştırma laboratuvar altyapısının etkin kullanımı ile ilgili. Bu anlamda EGE- LABSİSYazılım Sisteminin uygulamaya koyduk" dedi.

"Üniversitemiz, TÜBİTAK'ın yeni dönem programlarında da yer alıyor"

Multidisipliner çalışma ortamlarının güçlendirilmesi ve arge çalışmalarınınteşvik edilmesi konularının stratejik amaçlarının arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Budak, "Bu doğrultuda(BAP)Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleri,yeniden yapılandırılarak çeşitlendirdik ve performansa dayalı bütçe uygulamasına geçtik.BAPSİS ve AVESİS devreye sokarak proje süreçlerini çok daha şeffaf ve hızlı bir hale getirirken, disiplinler arasıbirnetwork ağını da faaliyete geçirdik. Bu network sayesinde sanayicilerimiz,akademisyenlerimize çok daha kolay ulaşabiliyor. Bu sistemlerle, projelerimizin ölçülebilir başarı koşulları ile birer çıktıya dönüşmesini de teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulunun 2018-2022 Dönemi Yükseköğretimde uluslararasılaşma Strateji Belgesinde,EgeÜniversitesi'ninpilot üniversite olarak seçildiğini hatırlatan Prof. Dr. Budak,"2018 yılında üniversitemizin eğitim ve araştırma alanında uluslararası işbirliği anlaşmalarının sayısını,96'dan 116'ya çıkardık. Üniversitemiz, TÜBİTAK – ARDEB'in 2017 yılında verdiği destek istatistiklerine göre ARDEB projelerinde; 382 proje ile en fazla proje başvurusu yapan ve 81 proje ile en çok sayıda projesi kabul edilen üniversite oldu. Ege Üniversitesi, projelere aktarılan bütçe sıralamasında ise 27,41 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı. Yine 2017 yılında, ARDEB tarafından görevlendirilen dış danışmanların üniversite bazlı dağılımında Ege Üniversitesi 219 kişi ile birinci sıradadır. Üniversitemiz, TÜBİTAK'ın yeni dönem programlarında da yer alıyor. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında, ilk destek almaya başlayan 10 kurumdan biriyiz. 6'ıncı senemizi tamamladık. YÖK'e TTO AŞ. Başvurumuzu gerçekleştirdik ve şirket kurulumu için onay beklemekteyiz. 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı kapsamında 1'inci Faz başvurusu hazırlanmasına karar verilen 18 kurum arasında yer almaktayız. Program kapsamında 'Ülkemizde ve Dünyada Halk Sağlını En Fazla Tehdit Eden HIV, HPV ve Influenza Kaynaklı Enfeksiyonlara Karşı Tanı Kitleri, İlaç Formülasyonları ve Aşı Geliştirme' başlıklı proje üzerinde çalışıyoruz. Türk Patent ve Marka Kuruluna göre 2017 yılında 47 olan patent sayımız 2018 yılında 72'ye, serbest buluşlarımız ise 119'a yükseldi" diye konuştu.

"EÜ araştırma üniversitesi olmayı hak ediyor"

Alanında yetkin 3 bin'den fazla akademisyeni ile araştırma faaliyetlerinde sürekli gelişim içerisinde olan Ege Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olmayı hak ettiğini söyleyen Prof. Dr. Necdet Budak, "Araştırma üniversitesi olma,bölge ve ülke ekonomisine katma değer sağlama amaçları doğrultusunda tüm akademisyenlerimizleadeta tek yürek olduk. Bizler bu inançla çalışıyoruz. Ege Üniversitesinin bilimsel ve kültürel birikimin;Cumhurbaşkanımızın,Bilim ve Teknoloji Bakanımızın, YÖKBaşkanımızın veTÜBİTAK'ın destekleriylemilletimize veülkemize önemlikatkılarsağlayacağınayürekten inanıyoruz" dedi.

Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Budak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal'a çiçek ve plaket takdim etti. Konferans öncesi Prof. Dr. Mandal'ı makamında ağırlayan Rektör Budak, TÜBİTAK Başkanı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.