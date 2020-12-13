Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti - Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti

13.12.2020 21:24

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Çin'den Türkiye'ye gelecek korona aşısının inaktif aşı olduğunu belirterek, bu aşıların tarama testlerinin arttırılması gerektiğini söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Çin'den Türkiye'ye gelecek korona aşısının inaktif aşı olduğunu belirterek, bu aşıların tarama testlerinin arttırılması gerektiğini söyledi.

"GERÇEK ETKİNLİK TARAMA TESTLERİYLE DEĞERLENDİRİLMELİ"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den Türkiye'ye gelecek korona aşısıyla ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. Çin'den gelecek aşının inaktif olduğuna dikkat çeken Ceyhan, bu aşıların kolay hazırlandığını ancak güvenlik risklerinin bulunduğunu söyledi. Çocuk felci ve Hepatit A gibi hastalıkların aşılarının da bu yöntemle yapıldığını belirten Prof. Dr. Ceyhan, "aşıyı kullanırken tarama testlerini artırmalı ve gerçek etkinliği o zaman değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

İNAKTİF AŞILARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi çok yaygın bir şekilde ilerliyor. Mümkün olan en kısa sürede elimize geçen Kovid-19 aşısını kullanmalıyız. En az etkili aşı bile hastalığın sonuçlarından kat be kat iyidir. Görünen o ki inaktif aşı kullanacağız. İnaktif aşılar eski bir aşı geliştirme yöntemidir. Birçok inaktif aşı yerini daha yüksek teknolojili aşılara bırakmışsa da, çocuk felci ve hepatit A için hala inaktif aşılar kullanmaktayız.

Hem ithal ettiğimiz, hem de Aykut hocanın geliştirdiği aşılarda dikkatli olmamız gereken noktalar var. 2003 SARS salgınında en hızlı ve basit yöntem olan inaktif (ölü) aşılar neden insanlarda denenmedi? 2003'de Kovid'e neden olan virüsün atası olan SARS virüsü için çok sayıda vektör ve DNA aşısı insanlarda denenirken, inaktif aşı denenmedi. Çünkü;

1) İnaktif aşılar kolay ve hızlı hazırlanır, ancak güvenlik riski taşırlar ve biyolojik kontrolleri açısından, canlı aşılarla birlikte en dikkat gerektiren aşılardır. Mutlaka kültürlerde aktif virüs kontrolleri yapılmalıdır. Hayvan deneyleri riski tam ortadan kaldırmayabilir.

2) Hazırlanması sırasında bulaş riski vardır.

3) Antijen olarak tüm virüsü kullanmak bazen virüsün hücreye girmesini kolaylaştırıcı antikorlar gelişmesine yol açabilir.

4) Enfeksiyonu önleyen tipte (nötralize) antikorlar virüsün diken (spike) proteinlerinin tamamını verildiğinde, özel bir parçası verildiğinden daha düşük olabilir. Dolayısıyla, aşıyı kullanırken tarama testlerini artırmalı ve gerçek etkinliği o zaman değerlendirmeliyiz"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlike dikkat çekti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlike dikkat çekti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlike dikkat çekti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlike dikkat çekti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlike dikkat çekti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlike dikkat çekti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlike dikkat çekti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti

Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet Ceyhan, Ceyhan, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti - Son Dakika


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