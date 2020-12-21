Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler - Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler

21.12.2020 22:39

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virüsün daha bulaşıcı, ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir" dedi.

Aralık 2019'da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüste bilim insanlarının aşı çalışmalarından olumlu sonuçlar alması umut oldu. Aşıda sevindiren haber gelirken virüsün mutasyona uğradığı haberleri ülkeleri tedirgin etti. İngiltere'den gelen virüsün yeni mutasyonuyla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirildi.

MUTASYON KORONAVİRÜS VİRÜS 8 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

'SARS-CoV-2 VUI 202012/01' isminin verildiği koronavirüs mutasyonunun İngiltere'nin ardından Hollanda, Danimarka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika, İtalya, Ukrayna ve Avustralya'da da görüldüğü bildirildi. Virüsün daha tehlikeli olabileceğine dair endişeler artarken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan açıklamalarda bulundu.

"MUTASYONUN YAYILMASI ÖNLENMELİ"

Yeni virüse karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Ceyhan, "Birkaç gündür herkes İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutant koronavirüsle (B.1.1.7) ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok. Çünkü; Bulaşıcılığın % 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu. Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil. Ülkelerin önlem alması doğal, çünkü virüsün özellikleri tam anlaşılıncaya kadar, yani daha bulaştırıcı ve ağır hastalığa neden olmadığı belli oluncaya kadar yayılması önlenmelidir." dedi.

"SALGININ BİTİŞİ İÇİN BEKLENEN BAŞLANGIÇ OLABİLİR"

Bu mutasyonun koronavirüsün sonunu getirebilecek mutasyonun sona olabileceğini belirten Ceyhan, "Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virüsün daha bulaşıcı, ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir. Ancak istemediğimiz yönde bir mutasyon olursa, zorunlu olarak virüsün yayılmamasına gayret edeceğiz. Sonuç olarak henüz telaşlanacak bir noktada değiliz. Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler - Son Dakika


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