Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı: Sağlıkçıları 3'üncü kez aşılayın - Son Dakika

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan ve hastalıkla savaşırken hayatını kaybeden sağlıkçılar, öncelikli olarak aşılanmıştı. Ancak hastane ortamında bulunmaları nedeniyle, hastalığı yoğun virüse maruz kalarak kapan sağlıkçıların, 2. doz Sinovac aşısından sonra bir de BioNTech'le aşılanmaları gerektiği dile getirilmeye başlandı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, herkesin değil ancak sağlık çalışanlarının 3. dozla aşılanmasını önerdiklerini söyledi.

Bir süre sonra Sinovac aşısına rağmen hastalanmaların olduğunu belirten Ceyhan, "Ben de dahil bütün sağlık personeline, 65 yaş üstüne ve bazı kronik hasta gruplarına Sinovac aşısı uygulandı ama şimdi görüyoruz ki bir süre geçtikten sonra Sinovac aşısına rağmen hastalanmalar oldukça sık görülüyor. Mesela; Pfizer-BioNTech aşısında bunu görmüyoruz. Onun için herkesin yeniden 3'üncü doz aşı olmasını önermiyoruz ama sağlık personeli, yaptıkları iş açısından koronavirüs ile çok sık temas ettikleri, 2 doz Sinovac aşısı oldukları için 3'üncü doz Pfizer-BioNTech aşısıyla aşılanmalarını ben de öneriyorum. Bunu Sağlık Bakanlığı'na öneri olarak da iletiyoruz" dedi.

"GENELLİKLE FİRMA SAHİPLERİ SÖYLÜYOR"

Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüsün grip virüsü gibi toplumda dolaşıp dolaşmayacağının kimse tarafından henüz bilinmediğini de dile getirerek, şöyle konuştu:

"Daha önceki koronavirüs salgınlarına baktığınız zaman SARS, MERS gibi floraya gelip her mevsim ya da kış mevsiminde yeniden bir hastalık oluşturmamışlar, bunlar tamamen insanlıktan çekilmişler. O yüzden 'Her yıl aşı olmak gereklidir' desek doğru olmaz, 'Gerekli değil' desek de doğru olmaz. Önce 'Bu virüs kalacak mı, gidecek mi' onu görmemiz lazım. Bunu 'Yıllık aşılama gerekir' diye genellikle firmaların sahipleri ve yetkilileri söylüyor.

"BU TİP AÇIKLAMALARA GÜVENMESİNLER"

Ticari kaygı ile yapılan bir açıklama çünkü, devam edecek aşı üretimine pazar bulmaya çalışıyorlar. Kesinlikle ne hekimlerimiz ne bilim insanlarımız ne de vatandaşlar bu tip açıklamalara güvenmesinler. Bilimsel yayımlara baksınlar. Yeteri kadar vaka üzerinde yapılmış, güvenilir çalışma sonuçları varsa zaten 'Tamam, uygundur' diyoruz ama eğer böyle veri yoksa firmanın açıklamasına güvenip de insanların durup dururken milyonlarca doz aşı satın alıp uygulaması zaten düşünülebilecek bir şey değil."