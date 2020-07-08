Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "toplum bağışıklığı" tartışmalarına son noktayı koydu: Bu mümkün değil - Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te yayınlanan Mercek Altında programında koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE BAĞIŞIKLIK ORANI YÜZDE 2 CİVARINDA"

İspanya'da, toplumda gelişmiş bağışıklık oranının yüzde 5.8 olarak hesaplandığını dile getiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Biz de bunun yaklaşık yüzde 2'ler civarı olduğunu söylüyorduk. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla yüzde 2'nin biraz daha altında olduğu görüldü. Demek ki bu modellemelerle buna yakın değerleri tahmin edebiliyoruz" dedi.

"TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI HİKAYE"

Mehmet Ceyhan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye eğer her ay 1000 civarında vakayla giderse, toplum bağışıklığının yüzde 50'sinin bile, çok iyimser olarak toplumun yüzde 50'si diyorum, bağışık hale gelmesi, yani salgının bitirecek noktaya gelmesi 11 yıl sürüyor. Yani biz bu virüsle her ay 1000 tane vaka görerek gidersek eğer 11 yılda toplum bağışıklığı bitiyor, salgın bitiyor. Dolayısıyla toplum bağışıklığı hikaye, yani masal. Bu mümkün değil.

Çünkü burada bağışıklık gelişirken bir taraftan, ilk kazananların kaybetme ihtimali de var. Bu virüsle ilgili durumu bilmiyoruz ama bu virüsün annesi SARS ile ilgili durumu biliyoruz. Orada iki çalışma yapılmış, SARS bittikten 2 yıl sonra bağışıklık devam ediyormuş ama 6 yıl sonra bakıldığında devam etmediği görülmüş.

"AŞI GELECEK YIL ÇIKABİLİR"

İkincisi aşı için bireysel bağışıklığı sağlayacak aşı gelecek yıl çıkabilir. 'Ben korunmak istiyorum' deyince önünüze bir aşı konur, bunu yaptırdığında yüzde 50 virüse yakalanmayacaksın, yüzde 90 da yakalansan bile hafif geçireceksin. Böyle bir aşıyı yaptırıp korunursunuz ama topluma bunu uygulayıp, toplum bağışıklığı geliştirmek dolayısıyla pandeminin aşı yoluyla bitmesi çok daha uzun vakit isteyen bir şey. İki yıldan önce gelişme şansı çok düşük."