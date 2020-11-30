Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de bir kaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar - Son Dakika

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu programa konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs vaka sayısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ülkedeki vaka sayısını milyonlarla ifade edebileceğini belirten Ceyhan, yapılan testler ve test sonucuna göre açıklanan vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"BİR KAÇ MİLYON VİRÜSLÜ KİŞİNİN OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, " Türkiye'de yapılan testlerden çıkan sonuca göre vaka sayısı açıklanıyor. Test yapılmayanların durumunu bilmiyoruz. Bütün ülkeye test yapma imkanı olmadığına göre, test yapılmayanların arasında ne kadar virüslü-pozitif- insan sayısı olduğunu bilmiyoruz. Ancak bir kaç milyon virüslü kişinin olduğunu söyleyebiliriz. Aramızda dolaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

TÜRKİYE'DE SON DURUM

30 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 514'ü semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 219 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 188 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 746, toplam hasta sayısı ise 500 bin 865'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4485 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4485 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 404 bin 727'ye yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 592 bin 292, ağır hasta sayısı ise 5190 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.