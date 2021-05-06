Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: İstanbul'dan gidenlerin döneceği 18 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerinde tedbirli olmalıyız - Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: İstanbul'dan gidenlerin döneceği 18 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerinde tedbirli olmalıyız

06.05.2021 07:30

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tam kapanma öncesi akın akın İstanbul'dan Anadolu'ya ve farklı noktalara gidenlerin, 18 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerinde döneceğini hatırlatıp uyarılarda bulundu. Ceyhan, "16-17'sinde insanlar geri dönecek. Bunu mutlaka organize edip düzgün yaşamamız lazım. Mesela yarı kapasite ile insanların otobüse binmesine izin verilir. İnsanların izinlerini birkaç gün uzatıp o kapasite kadar günlük yolcuyu gönderirsiniz." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu.

Aşıların gelmesini umut ettiğini söyleyen Ceyhan, "Aşıların hepsi hemen Haziran ayında gelecek miktarlar değil.Bunlar bir zamana yayılarak gelecek miktarlar. Baştan firmalar çok afaki rakamlar açıkladılar, bu mümkün olan bir şey değil. İkincisi de ülkelerin birçoğu kendilerini hesaba katmadan başka ülkeler ile anlaşma yaptı. Kendi halkına da aşı ayırınca diğer ülkelere verdikleri aşı miktarı düştü. İlk başta da hatırlarsanız Kanada nüfusunun 4 katı için para ödemişti, ABD 3 katı kadar anlaşma yapmıştı. Bunlar fazla geliyordu ama ileriyi görmüşler. Çünkü sıkıntılar çıkabileceğini hesaplamışlar." dedi.

"PANDEMİNİN SON NOKTASI KESİNLİKLE AŞI"

Prof. Dr. Ceyhan'ın açıklaması şu şekilde: " Kayseri'deki arkadaşlarımızın çalışması sonucu sonbaharda yerli aşının da üretimi başlayacak. İnşallah bunlar olur. Pandeminin son noktası kesinlikle aşı. Tedbir ile bu işi idare ettirmek çok yorucu. Herkes ümitli olmak istiyor. Biz de bekliyoruz aşılar için. Bütün ülkelerin aşı temininde sıkıntılar çıktı. Almanya bile istediği miktarda aşı temin edemedi. Herkes hızlandırmak ve bu aşılama sürecini kısa sürede bitirmek istiyor.

"ANADOLU'YA GİDEN İNSANLARIN DÖNÜŞÜNÜ GÖRECEĞİZ"

Biz tam kapanma falan uygulamadık. Buna dikkat ederseniz Bakan da tam kapanma demiyor, sıkılaştırılmış kapanma diyor. Neticede bir kapanma tedbirleri paketi uyguluyoruz biz. Ama tam kapanmanın karşılığı toplumun yüzde 95'inin bu süre içerisinde hiç dışarıya çıkmaması sadece yüzde 5'inin acil ihtiyaçlar için kısa süreli dışarıya çıkmasıdır.

18 Mayıs ve 18 Haziran'da metropollerden Anadolu'nun değişik bölgelerine giden insanların dönüşünü göreceğiz. Dönüşte eğer, gidişteki görüntüleri görürsek hoş olmaz. Metropollerde bir azalma zaten bekliyoruz. Çünkü nüfus azaldı, toplu taşımadaki yoğunluk azaldı. İş yerlerinin tamamı olmasa bile bir kısmı kapalı.

"DÖNÜŞLERİ ORGANİZE OLUP DÜZGÜN YAŞAMAMIZ LAZIM"

Anadolu'nun çeşitli yerlerinde vaka artışı görebiliriz. Bu kısıtlama öncesi seyahatler yüzünden. Önce bunu yaşayacağız. 16-17'sinde insanlar geri dönecek. Bunu mutlaka organize edip düzgün yaşamamız lazım. Birçok yolla organize edilebilir bu örneğin bir şehirden, Gaziantep'ten İstanbul'a 20 otobüs geliyor ise onun yarısı kadar kapasite ile insanların otobüse binmesi izin verilir. İnsanların izinlerini birkaç gün uzatıp o kapasite kadar günlük yolcuyu gönderirsiniz. Kısıtlamanın son günü bizim nasıl yaşayacağımız bu işi belirleyecek.

Eğer biz 29 Nisan günden önceki yaşantımıza geri dönersek, önlemleri o düzeyde uygularsak, gevşersek birkaç hafta sonra bir artış dönemi yeniden yaşayacağımız aşikar. Önlemsiz yaşarsak görülecek. Ne zamana kadar bu dalgalanmayı göreceğiz? Aşılanma yapana kadar.

"OKULLARI MÜMKÜN OLDUĞUNCA ERKEN AÇMAMALI"

Tabii birden bire normalleşirseniz, kontrolden çıkar bu. İnşallah kademeli gevşetilmeye gidilir. Üç tane şeye dikkat edeceksiniz. Bir önlemi kaldıracaksınız, bir hafta bekleyeceksiniz sonra bir önlemi daha kaldıracaksınız. Burada önemli olan okulları mümkün olduğunca erken açmaya çalışacaksınız. Okulları açtığınız zaman diğer önlemleri de kaldırmayacaksınız. Çünkü mutant virüs, insanlar öğrenemedi. Mutant virüs öyle bir durumdaki şu an biz hastanelerde bunun acısını çok çekiyoruz. Çünkü çocuk vaka sayısı inanılmaz fazla ve bunlar etrafa ciddi bir şekilde bulaştırıyor. Okulları açacaksak diğer önlemler devam ederken açmalıyız.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN İTİBAREN KAPANMANIN ETKİSİNİ GÖRECEĞİZ"

Üçüncü sırada şuna bakacağız, kimin daha çok acil ihtiyacı var. O acil açılması gereken sektörlere öncelik vereceğiz. Dördüncü kural da şu bulaş riskini en çok artıran ortamlara yönelik kısıtlamaları en son kaldıracaksınız.Nedir bunlar mesela, toplu taşımadaki kademeli mesai. Diğeri de iş yerlerindeki kalabalıklaşmayı önlemek için alınan tedbirleri de en son kaldırmak lazım. Bunlara dikkat edersek azalma trendini sürdürebiliriz.Henüz alınan bu önlemlerin etkisini önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Bu düşüşü iki nedeni var, kısıtlamaların dışında. Bir ülke düşünün orada hiç önlem alınmadı. 60 milyon nüfusu olsun. Günlük vaka sayısı çizgisi dalgalı gider. Belli bir noktaya gelince bir yavaşlama gösterir ve iniş gösterir. Bu da öyle olabilir hangi faktörler buna etki ediyor onu söylüyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren bu kapanmanın etkisini göreceğiz.

Pazartesi günü birden bire sayılarda acayip bir düşüş olmuyor bu iş. Uzunca bir süreye yayılan bir şekilde azalıyor. İkinci nedende şu; bu mutant virüs Türkiye'deki vakaların yüzde yüzü neredeyse İngiltere muntatı oluyor. Bu mutant virüsün özeliği; bir de 65 yaşın üzerindekilere yüzde 80'nin üzerinde aşılama yaptığımız için hastalık gençlere ve çocuklara kaydı. Bizim normalde toplumda virüs pozitif kişi sayısı azalmadan biz sadece belirti verenleri test yaptığımız için bizim tespit ettiğimiz vaka sayısı düşebilir. Bunların 3 faktörü vardır. Bir tanesi doğal bir iniş kolunda olabilir . Zaten dikkat edin dünyada paralel giden, Hindistan hariç yüksek artış hızı sonrası azalış başladı. Bunun nereye kadar azalacağı alacağınız önlemlere bağlı. İkincisi mutant virüs nedeniyle belirti veren vaka sayısında bir azalmanın etkisi var. Üçüncüsünün de kısıtlamanın etkisini görmedik ama onun öncesinde alınan gevşek kısıtlamanın etkisini de görüyoruz."

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: İstanbul'dan gidenlerin döneceği 18 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerinde tedbirli olmalıyız

Mehmet Ceyhan, Korona, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: İstanbul'dan gidenlerin döneceği 18 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerinde tedbirli olmalıyız - Son Dakika


YORUMLAR (8)
  • Tarkan özer : Hak veriyorum. adil olunmalı. İstanbul Ankara illerine gelmek isteyen herkeze TEST zorunluluğu getirilmeli. HES yeterli görülmemeli. gerekçe bu illerin nüfus ve iş yogunlulugunun vermiş olduğu yukden dolayı HASTALIĞIN bulaşma hız ve riskinin fazlalığı. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Yandık : Tüm Türkiye bu İstanbulluların zevkine göremi yaşayacak acaba yasak var kaç Anadolu ya yay yasak bitti dön İstanbul da yaymaya başla açıklama olduğu an kapatın giriş çıkışları ne demek 2 gün sonra haber verip kapatmak Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Almayın İstanbula : Bu hastalık İstanbul lulara göre mi hareket edecek yasak var kaç Anadolu ya bulaştır yasak bitti git İstanbul da yaymaya başla Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Çin'in kontrolden çıkan dev roketi nereye düşecek? İhtimaller arasında İstanbul ve Ankara da var Çin'in kontrolden çıkan dev roketi nereye düşecek? İhtimaller arasında İstanbul ve Ankara da var Survivor 2021'de yeni önem başladı! İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Survivor 2021'de yeni önem başladı! İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Türkiye sınırında kavimler göçü! Onlarca mültecinin yurda böyle giriş yaptığı iddia edildi Türkiye sınırında kavimler göçü! Onlarca mültecinin yurda böyle giriş yaptığı iddia edildi İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor Görevden alınan eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu Görevden alınan eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı Banu Ilıcalı'dan eşi Efe Ceyhun'a romantik mesaj Banu Ilıcalı'dan eşi Efe Ceyhun'a romantik mesaj Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti

Son Dakika Haberleri
17:54 Türkiye ve Mısır 8 yıl sonra yeniden masada
17:51 Dünyada huzur kalmayınca, tatil için yeni alan uzay oldu! İşte 3 günlük fiyatı
17:37 Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek
17:25 Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı
17:23 Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı
17:16 Hasret sona erecek! Premier Lig'in son iki haftasında taraftarlar tribüne geri dönüyor
17:07 ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir!
17:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü
16:56 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı         
08:28
Gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesinde miras kavgası! Tüm servetini ABD'li eşine bırakınca işler karıştı Gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesinde miras kavgası! Tüm servetini ABD'li eşine bırakınca işler karıştı         
07:47
Nefes kesen rehine operasyonu! Cama çıkıp yardım istedi, devreye özel harekat girdi Nefes kesen rehine operasyonu! Cama çıkıp yardım istedi, devreye özel harekat girdi         
05:09
Mehmet Günsür '20 yaş' akımına katıldı, Cem Yılmaz yaptığı yorumla kırdı geçirdi Mehmet Günsür '20 yaş' akımına katıldı, Cem Yılmaz yaptığı yorumla kırdı geçirdi         
22:58
Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı         
22:12
MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar         
20:45
Kalben'in kendisine Kalben'in kendisine "Zayıflasan keşke" diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor         
19:51
Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde         
16:50
Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı         
16:27
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı         
15:32
Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti         
15:30
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı         
14:36
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 08:40:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: İstanbul'dan gidenlerin döneceği 18 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerinde tedbirli olmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement