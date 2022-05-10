Prof.Dr Mehmet Ceyhan Uyardı: "Omicron'un Yeni Varyantlarının Mevcut Aşılara Karşı Duyarlılığı Düşük. Birçok Ülkede Vaka Artışları Var" - Son Dakika
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Prof.Dr Mehmet Ceyhan Uyardı: "Omicron'un Yeni Varyantlarının Mevcut Aşılara Karşı Duyarlılığı Düşük. Birçok Ülkede Vaka Artışları Var"

10.05.2022 00:47
Prof.Dr Mehmet Ceyhan Uyardı: "Omicron'un Yeni Varyantlarının Mevcut Aşılara Karşı Duyarlılığı Düşük. Birçok Ülkede Vaka Artışları Var"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nın ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Omicron’un yeni varyantlarının mevcut aşılara ve antikor kokteyllerine karşı duyarlılığının düşük olduğu görülüyor. Bu yeni varyantlara bağlı birçok ülkede vaka artışları var. O halde aşı ve tedavi geliştirme çalışmalarına ve kapalı kalabalık yerlerde maske kullanımına devam” uyarısını yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı'nın ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, " Omicron'un yeni varyantlarının mevcut aşılara ve antikor kokteyllerine karşı duyarlılığının düşük olduğu görülüyor. Bu yeni varyantlara bağlı birçok ülkede vaka artışları var. O halde aşı ve tedavi geliştirme çalışmalarına ve kapalı kalabalık yerlerde maske kullanımına devam" uyarısını yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vakalar azaldığı gerekçesiyle önlemleri giderek azaltılan koronavirüsün, Omicron'un yeni varyantlarına karşı uyarıda bulundu. Ceyhan'ın, sosyal medya hesabından yaptığı uyarı şöyle:

"Omicron'un yeni varyantlarının mevcut aşılara ve antikor kokteyllerine karşı duyarlılığının düşük olduğu görülüyor. Bu yeni varyantlara bağlı birçok ülkede vaka artışları var. O halde aşı ve tedavi geliştirme çalışmalarına ve kapalı kalabalık yerlerde maske kullanımına devam"

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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Mehmet Ceyhan, Omicron, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Prof.Dr Mehmet Ceyhan Uyardı: 'Omicron'un Yeni Varyantlarının Mevcut Aşılara Karşı Duyarlılığı Düşük. Birçok Ülkede Vaka Artışları Var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof.Dr Mehmet Ceyhan Uyardı: "Omicron'un Yeni Varyantlarının Mevcut Aşılara Karşı Duyarlılığı Düşük. Birçok Ülkede Vaka Artışları Var" - Son Dakika
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